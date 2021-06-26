Вс, 27.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Италия вышла в 1/4 финала. Команда Манчини не проигрывает 31 матч подряд. Это новый рекорд сборной

ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Италии одержала победу в матче 1/8 финала Евро-2020, обыграв с минимальным счётом команду Австрии.

Матч проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской сборной со счётом 2:1.

В основное время командам не удалось открыть счёт, если не считать гол нападающего австрийцев Марко Арнаутовича, который на 65-й минуте головой отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR арбитр встречи отменил взятие ворот.

Счёт в матче был открыт в дополнительное время на 95-й минуте благодаря отличным действиям полузащитника итальянцев Федерико Кьеза в штрафной австрийцев. Ещё 10 минут спустя Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев.

На 114-й минуте нападающий австрийской сборной Саша Калайджич сумел забить в ворота Италии, которая на этом турнире ещё не пропускала, но этого оказалось недостаточно. 2:1 - Италия в четвертьфинале.

Отметим, что беспроигрышная серия Италии в матчах с Австрией длится с 1960 года и насчитывает 14 матчей.

Кроме того, команда Роберто Манчини одержала двенадцатую победу подряд. Серия длится с 11 ноября 2020 года, а общий счёт за 12 игр - 34:1. Победа над Австрией позволила итальянцам продлить беспроигрышную серию до 31 матча. Это лучший результат в истории команды. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год.

В 1/4 финала сборная Италии встретится с победителем матча Бельгия - Португалия, который состоится 27 июня в 22:00.

Напомним, ранее Дания обеспечила себе путёвку в четвертьфинал, крупно обыграв Уэльс - 4:0.

Расписание матчей 1/8 финала:

  • 27 июня, 19:00, Нидерланды - Чехия ("Пушкаш Арена", Будапешт)
  • 27 июня, 22:00, Бельгия - Португалия ("Ла Картуха", Севилья)
  • 28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)
  • 28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)
  • 29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)
  • 29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы Евро-2020 пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

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