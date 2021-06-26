В Литве и Эстонии за сутки не зарегистрировано ни одной смерти, связанной с Covid-19

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 44 человек, но новых случаев смерти зарегистрировано не было, сообщил в субботу Департамент статистики.

Так, за прошедшие сутки в Литве был сделан 12 241 анализ, удельный вез положительных тестов составил 0,4%. Всего в Литве сделано 3 864 165 анализов.

С начала пандемии заражение Covid-19 в стране всего было подтверждено у 278 655 человек, а выздоровление - у 267 335 человек.

С начала пандемии в Литве умерли 4379 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Согласно данным Департамента статистики, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Литве составляет 36,7 случая на 100 000 жителей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 3495 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 34 (1 процент тестов).

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа (16, в том числе 11 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 35,37 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.

За сутки в больницах открыты 4 новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 34 пациентам, средний возраст госпитализированных 66 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 24 человека, то есть 70,6 процента.

Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 1269 человек с коронавирусом.