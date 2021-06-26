Финские футбольные фанаты привезли из России Covid-19. Финляндия боится, что это дельта-вариант

Это ресторан Alpenhaus, который находится на Крестовском острове недалеко от стадиона "Газпром-Арена". THL призвал быть особенно осторожными тех граждан Финляндии, которые посещали данный ресторан.

Согласно опубликованным в пятницу, 25 июня, данным, у вернувшихся из Санкт-Петербурга граждан Финляндии констатировано уже примерно 100 случаев заражения Covid-19. THL выпустил отдельное сообщение для СМИ для тех, кто вернулся из России 22 и 23 июня.

По информации департамента здоровья Финляндии, тем, кто в указанные дни прибыл из Санкт-Петербурга автобусами предприятия Alpenhaus, необходимо избегать контакта с людьми, не являющимися членами их семей, и в течение 72 часов нужно сдать тест на коронавирус.

То же самое относится и к пассажирам 15 других автобусов, которые во вторник в полдень вылетели из Петербурга в Финляндию самолетами.

Финляндия крайне обеспокоена возможным распространением дельта-варианта коронавируса, который сейчас бушует в России.

На этой неделе в России кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней выросла до 240 случаев на 100 000 жителей.

В Финляндии этот показатель составляет 19 случаев на 100 000 жителей. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге.

В последние дни число новых случаев заражения растет и в Финляндии. Со вторника в стране ежедневно регистрируется более 100 случаев заражения.

Властям известны случаи, когда вернувшиеся из России футбольные болельщики не соблюдали карантин.

Во вторник около 800 человек были пропущены в Финляндию через границу без теста на коронавирус из-за пробки, образовавшейся в приграничье.