Спецслужбы США обнародовали отчет о неопознанных летающих объектах

В рамках исследования американских спецслужб были проанализированы 144 свидетельства военных об НЛО с 2004 по 2021 год. В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. Еще в 18 случаях сообщалось о "необычной траектории движения или необычных характеристиках полета" летающих объектов.

Один из таких загадочных предметов, согласно отчету, предположительно, оказался большим воздушным шаром, теряющим воздух. Остальные так и остались неопознанными.

В отчете названы пять категорий, к которым, предположительно, можно отнести летающие объекты: воздушные шары, дроны, мусор и птицы; природные атмосферные явления, такие как кристаллы льда, влажность или колебания температуры; новые разработки или секретные программы США; возможные технологии таких государств, как Россия и Китай, или частных лиц; и наконец "другое".

Вопрос о внеземной жизни остается открытым

Указаний на возможную внеземную жизнь в девятистраничном документе нет. Однако существование пришельцев в нем не исключается - отчет оставляет этот вопрос открытым.

Опубликованные Пентагоном в прошлом году видео трех летающих объектов, которые были классифицированы как "неопознанные", породили слухи о том, что американские спецслужбы могут располагать сведениями о разумной внеземной жизни. Бывший президент США Барак Обама, выступая на одном из американских телешоу в середине мая, дал новую пищу для такого рода спекуляций. "Есть некоторые вещи о пришельцах, которые я здесь не могу рассказать", - пошутил он. Однако, добавил экс-президент, "есть фотографии и съемки объектов в небе, о которых мы не знаем, чем они являются, и не можем объяснить, как они перемещаются".