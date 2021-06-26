Lidl ищет сотрудников в магазины по всей стране. О дате открытия - тишина

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис заявил, что компания не намерена говорить о своих планах на праздничной неделе. Сейчас для нее более актуален набор сотрудников в Риге и региональных городах.

Согласно информации на сайте nacuzlidl.lv и на порталах вакансий, Lidl Latvija ищет сотрудников в Риге, Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Екабпилсе, Огре, Резекне, Елгаве и Даугавпилсе.

Ранее Lidl Latvija заявила, что первые магазины в Латвии откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В начале июня Lidl Latvija объявила о нескольких сотнях новых вакансий по всей Латвии.

В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.