Сб, 26.06.2021
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Гатис Эглитис, министр благосостояния

Lidl ищет сотрудников в магазины по всей стране. О дате открытия - тишина

Магазин Lidl на бульваре Анниньмуйжас ФОТО: Una Kupruka/LETA

Компания розничной торговли Lidl Latvija продолжает активный поиск сотрудников для будущих магазинов в Риге и регионах, однако пока не сообщает о конкретных планах открытия магазинов, выяснило агентство LETA.

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис заявил, что компания не намерена говорить о своих планах на праздничной неделе. Сейчас для нее более актуален набор сотрудников в Риге и региональных городах.

Согласно информации на сайте nacuzlidl.lv и на порталах вакансий, Lidl Latvija ищет сотрудников в Риге, Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Екабпилсе, Огре, Резекне, Елгаве и Даугавпилсе.

Ранее Lidl Latvija заявила, что первые магазины в Латвии откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

В начале июня Lidl Latvija объявила о нескольких сотнях новых вакансий по всей Латвии.

В странах Балтии магазины Lidl в настоящее время работают только в Литве.

Компания Lidl Latvija зарегистрирована в октябре 2016 года.

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