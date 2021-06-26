Остапенко выиграла 4-й турнир в карьере. Теперь у неё есть титулы на всех покрытиях
В субботу, 26 июня, латвийская теннисистка Алёна Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В субботу, 26 июня, латвийская теннисистка Алёна Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В решающем матче 24-летняя Остапенко обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.
За 1 час 5 минут матча Остапенко, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Контавейт (27 WTA) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу эстонки.
Holding it high and proud 😀@JelenaOstapenk8 | #VikingInternational pic.twitter.com/d3xOYfUK9c— wta (@WTA) June 26, 2021
На пути в финал Остапенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, россиянок Анастасию Павлюченкову и Дарью Касаткину, а также представительницу Туниса Унс Джабир.
За победу в финале турнира Остапенко получит 470 рейтинговых очков и 68 570 долларов призовых. Благодаря этому Остапенко на следующей неделе поднимется на 34-е место в рейтинге WTA.
Для Остапенко победа на турнире WTA стала четвёртой в карьере и первой - на травяном покрытии. Ранее она дважды выигрывала на харде (Корея-2017 и Люксембург-2019), а также на грунте ("Ролан Гаррос"-2017).