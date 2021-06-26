Остапенко выиграла 4-й турнир в карьере. Теперь у неё есть титулы на всех покрытиях

В решающем матче 24-летняя Остапенко обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3.

За 1 час 5 минут матча Остапенко, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA, выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Контавейт (27 WTA) пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу эстонки.

На пути в финал Остапенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, россиянок Анастасию Павлюченкову и Дарью Касаткину, а также представительницу Туниса Унс Джабир.

За победу в финале турнира ﻿Остапенко получит 470 рейтинговых очков и 68 570﻿ долларов призовых. Благодаря этому Остапенко на следующей неделе поднимется на 34-е место в рейтинге WTA.