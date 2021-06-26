Можно ли заразиться вирусом всего за пару секунд?

В Сиднее в ближайшую неделю сотням тысяч людей разрешили покидать свои квартиры или дома только в случае крайней необходимости. Органы здравоохранения надеются, что строгий карантин остановит распространение дельта-волны. Недавние данные свидетельствуют о том, что для переноса особенно заразного варианта коронавируса хватает даже очень непродолжительного контакта - от пяти до десяти секунд.

Глава Службы здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Керри Шант недавно сообщил австралийским СМИ о том, как быстро может распространиться дельта-вариант вируса. Он описал недавно задокументированный случай в магазине Bondi Junction Westfield в Сиднее как "чрезвычайно кратковременный" контакт с инфекцией.

По тому, что удалось заснять камерам наблюдения, видно, как двое людей, один из которых инфицирован, контактируют друг с другом только в течение короткого времени. "Затем они проходят мимо друг друга. Очень близко, но совсем недолго".

В настоящее время считается, что такого контакта было достаточно для передачи вируса. "Очевидно, вирус находился в воздухе достаточно долго, чтобы несчастный прохожий заразился, вдохнув его, - сказала вирусолог из Университета Гриффита Лара Херреро. - Это, должно быть, крайне досадное совпадение. Это действительно грустно". Что касается ранее распространявшихся штаммов вируса, у экспертов в области здравоохранения были основания полагать, что для заражения ими требуется не менее 15 минут.

В нескольких пригородах Сиднея за считаные дни зарегистрировано 65 новых случаев заражения. Одна из недавних вспышек связана с транспортной компанией, которая доставила экипаж в "карантинный" отель. В результате со среды большинству из пяти миллионов жителей Сиднея не разрешили покидать город, чтобы предотвратить распространение вируса в другие части страны. Это правило будет действовать до следующей пятницы.