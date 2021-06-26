Видео ⟩ В Эстонии подросток помочился на полицейскую машину, а потом начал ее громить

На видео запечатлено, как покачивающийся подросток бахвалится у полицейского автомобиля, потом мочится на машину, а после ногой ударяет по боковому зеркалу. Все это время подростка подбадривал друг, который посоветовал ему указать "петухам" на их место.

Пресс-секретарь эстонской полиции Леана Лойде сказала Saarte Hääl, что данный инцидент произошел сегодня ночью.

"Полиция установила его личность, 17-летний молодой человек находится в Курессаареском отделении полиции, где проходят следственные мероприятия", - сказала Лойде.

По ее словам, обстоятельства случившегося еще выясняются.

Полиция также установила у подростка опьянение, его родители были проинформированы об инциденте. Оперативный дежурный Курессаареского отделения полиции Андрес Мяртин заявил, что этот случай наглядно показывает, почему несовершеннолетним не разрешается употреблять алкоголь.

"Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, может вести себя неадекватно, и особенно несовершеннолетние подвержены более высокому риску попасть в опасную ситуацию или совершить то, о чем позже будут сожалеть, - сказал Мяртин.

Дорогие родители, поговорите со своими детьми и объясните, чем опасно употребление алкоголя".