Главное за 26 июня ⟩ "Алые паруса", приговор для полицейского и Кемерский парк
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Смерть Джорджа Флойда: полицейский Дерек Шовин приговорен к 22 годам тюрьмы. В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы.
На пляже в Лиепае ребенок получил серьезные травмы. В воде он наткнулся на что-то острое и ржавое. Несчастный случай произошел во второй половине дня 23 июня на пляже Каросты, который находится в самом конце улицы Катедралес, рядом с центром отдыха Rietumkrasts. Раймонд рассказал, что его сын заплыл в море примерно на 25-30 метров от берега. В том месте глубина составляла примерно 1,3 метра.
"Алые паруса": Несмотря на пандемию, Петербург масштабно отметил выпускные. В Санкт-Петербурге, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, переполненные больницы и большое количество вызванных Covid-19 смертей, власти не отменили церемонию школьных выпускных. На улицах собрались тысячи человек без масок, которые не соблюдали и социальную дистанцию. Празднования завершились концертом на Дворцовой площади, на который собрались тысячи зрителей.
Необычное зрелище в Риге: по улице мчался пылающий автомобиль. По улице мчится пылающая машина, за которой следуют полицейские - такую необычную картину можно было наблюдать в столице.
Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим. У 38-летней певицы МакSим (наст. имя - Марина Максимова) площадь поражения легких выросла до 75 процентов.Диагноз "коронавирус" у певицы до сих пор не подтвержден.
Футболистка подала в суд на Pornhub. Украденное видео с её участием вошло в топ-3 на сайте. Дело в том, что на портале появилось секс-видео с её участием. Опубликовано оно было, естественно, без согласия спортсменки.
Полезный спад численности населения. Недавно опубликованные данные переписи населения в Китае показывают, что население страны практически перестало расти. Это привело к появлению массы предупреждений о грядущих серьёзных проблемах для страны. "Данные цифры не сулят партии ничего хорошего", – сообщил журнал The Economist. Они "могут катастрофически отразиться на стране", – написал в газете Financial Times Хуан Вэньчжэн, сотрудник центра "Китай и глобализация" в Пекине.
Коронавирус:
За сутки выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель продолжает снижаться. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 72,3 до 64,9 случая. Было сделано 5332 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.
Можно ли заразиться вирусом всего за пару секунд? В то время как в большей части Европы заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, австралийский мегаполис Сидней вновь ввел карантин, связанный с распространением вируса дельта. Муниципалитеты назвали это "возможно, самым опасным моментом" с начала пандемии.
Мэр Москвы предупреждает о новой вспышке пандемии Covid-19. В российской столице началась новая вспышка пандемии Covid-19, которую можно предотвратить только с помощью быстрой массовой вакцинации, в противном случае город будет закрыт на карантин.
В тени пандемии: из-за ограничений пятилетняя девочка оказалась разлучена с родителями на 18 месяцев. Пятилетняя Йоханна навещала свою бабушку в Индии, когда внезапно мир охватила пандемия Covid-19. Никто не мог и представить, что это разделит девочку с мамой и папой на целых 18 месяцев.
Почитать, чтобы отвлечься:
Новым гостем передачи "В чем фишка?" стал известный почти каждому человеку в нашей стране диктор и телеведущий Юрий Кушпело. Он рассказал о секретах профессии, 90-х и закрытии Первого Балтийского канала.
Остапенко выиграла 4-й турнир в карьере. Теперь у неё есть титулы на всех покрытиях. Латвийская теннисистка Алёна Остапенко стала победительницей турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
"Всегда мечтала быть молодой мамой": Алеся Кафельникова откровенно рассказала о своей беременности. В своем блоге она тоже поделилась кадрами беременной Алеси Кафельниковой, на которых та позирует обнаженной. Кроме того, недавно Кафельникова также снялась для одной из обложек нового номера российского журнала Elle, который посвящен свадьбам.
В Кемери восстановлен парк: розы, 183 скамейки и обзорная площадка в водонапорной башне. Уже в августе для посетителей будет доступна самая высокая из публично доступных обзорных платформ в Юрмале - Кемерская водонапорная башня, откуда открывается вид на весь восстановленный парк и сад цветущих роз.
Синоптики сделали новый прогноз на июль. Будет жарко. Данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды свидетельствует, что все недели июля в Латвии ожидаются значительно теплее нормы. В мае эти прогнозы свидетельствовали о холодном июне, но с приходом неожиданной жары изменились и прогнозы на все лето.