Главное за 26 июня ⟩ "Алые паруса", приговор для полицейского и Кемерский парк

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Смерть Джорджа Флойда: полицейский Дерек Шовин приговорен к 22 годам тюрьмы. В суде американского города Миннеаполиса судья Питер Кахилл вынес приговор полицейскому Дереку Шовину, признанному виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он приговорен к 22 годам тюрьмы.

На пляже в Лиепае ребенок получил серьезные травмы. В воде он наткнулся на что-то острое и ржавое. Несчастный случай произошел во второй половине дня 23 июня на пляже Каросты, который находится в самом конце улицы Катедралес, рядом с центром отдыха Rietumkrasts. Раймонд рассказал, что его сын заплыл в море примерно на 25-30 метров от берега. В том месте глубина составляла примерно 1,3 метра.

"Алые паруса": Несмотря на пандемию, Петербург масштабно отметил выпускные. В Санкт-Петербурге, несмотря на рост числа новых случаев коронавируса, переполненные больницы и большое количество вызванных Covid-19 смертей, власти не отменили церемонию школьных выпускных. На улицах собрались тысячи человек без масок, которые не соблюдали и социальную дистанцию. Празднования завершились концертом на Дворцовой площади, на который собрались тысячи зрителей.

Необычное зрелище в Риге: по улице мчался пылающий автомобиль. По улице мчится пылающая машина, за которой следуют полицейские - такую необычную картину можно было наблюдать в столице.

Стало известно об ухудшении состояния певицы МакSим. У 38-летней певицы МакSим (наст. имя - Марина Максимова) площадь поражения легких выросла до 75 процентов.Диагноз "коронавирус" у певицы до сих пор не подтвержден.

Футболистка подала в суд на Pornhub. Украденное видео с её участием вошло в топ-3 на сайте. Дело в том, что на портале появилось секс-видео с её участием. Опубликовано оно было, естественно, без согласия спортсменки.

Полезный спад численности населения. Недавно опубликованные данные переписи населения в Китае показывают, что население страны практически перестало расти. Это привело к появлению массы предупреждений о грядущих серьёзных проблемах для страны. "Данные цифры не сулят партии ничего хорошего", – сообщил журнал The Economist. Они "могут катастрофически отразиться на стране", – написал в газете Financial Times Хуан Вэньчжэн, сотрудник центра "Китай и глобализация" в Пекине.

Коронавирус:

За сутки выявлено 39 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель продолжает снижаться. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 72,3 до 64,9 случая. Было сделано 5332 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. Доля положительных результатов ниже 4% в Латвии наблюдается примерно около месяца.

Можно ли заразиться вирусом всего за пару секунд? В то время как в большей части Европы заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, австралийский мегаполис Сидней вновь ввел карантин, связанный с распространением вируса дельта. Муниципалитеты назвали это "возможно, самым опасным моментом" с начала пандемии.