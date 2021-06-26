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В результате автомобильной аварии погиб 24-летний бронзовый призёр чемпионата мира в беге на 400 метров катарец Абдалела Харун.

О смерти спортсмена, завоевавшего бронзу на чемпионате мира 2017 года в беге на 400 метров, в субботу сообщил World Athletics.

За свою карьеру Харун стал чемпионом мира среди юниоров на 400 метров, а позже выиграл Азиатские игры 2018 года.

В 2015 году он выиграл золото на чемпионате Азии по лёгкой атлетике, а через год - серебро на чемпионате Азии по лёгкой атлетике в помещении.