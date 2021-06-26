Сб, 26.06.2021
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издание The Guardian.

В субботу VUGD потушили пожар на крыше спортивного комплекса Pārventa

VUGD darbinieks. Ilustratīvs attēls. ФОТО: Una Kupruka / LETA

В субботу утром, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

VUGD приехали на вызов на улицу Таргалес в Вентспилсе в субботу утром в 7:29, где горела крыша двухэтажного спортивного комплекса Pārventa.

По данным VUGD, сгорела крыша площадью пять квадратных метров и канализационная труба площадью 1,5 квадратных метра.

Уже в 08:25 пожарные закончили тушение на месте происшествия.

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