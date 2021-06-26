В субботу VUGD потушили пожар на крыше спортивного комплекса Pārventa
В субботу утром, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В субботу утром, 26 июня, на крыше спортивного комплекса Pārventa произошел небольшой пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
VUGD приехали на вызов на улицу Таргалес в Вентспилсе в субботу утром в 7:29, где горела крыша двухэтажного спортивного комплекса Pārventa.
По данным VUGD, сгорела крыша площадью пять квадратных метров и канализационная труба площадью 1,5 квадратных метра.
Уже в 08:25 пожарные закончили тушение на месте происшествия.