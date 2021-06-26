Китай угрожает прекратить поставки вакцин в Украину, если та будет поддерживать уйгуров

22 июня более 40 стран, включая Украину, призвали Китай немедленно принять независимых наблюдателей в Синьцзяне, где правозащитные группы заявляют, что китайские власти нарушают права этнических и религиозных меньшинств.

Позже подпись Украины была отозвана. Дипломаты сообщили AP, что Киев принял такое решение после угрозы со стороны Китая приостановить запланированные поставки 500 000 доз вакцины против коронавируса.

Официально Украина и Китай пока не комментируют эту ситуацию.

Киев достиг договоренности с Китаем о поставке 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.

В июне правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о пытках мусульманских меньшинств китайскими властями в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Среди них казахи, уйгуры, киргизы и другие национальности.