Пляж Кароста, на котором ребенок получил серьезные травмы, огородили и охраняют
В Лиепае огородили пляж Каросты, где вечером 23 июня мальчик получил серьезную травму ноги, сообщили представители Лиепайской специальной экономической зоны (SEZ).
В Лиепае огородили пляж Каросты, где вечером 23 июня мальчик получил серьезную травму ноги, сообщили представители Лиепайской специальной экономической зоны (SEZ).
В пятницу, 25 июня, руководство Лиепайской SEZ узнало из социальной сети Facebook о несчастном случае на берегу Лиепайского моря между каналом Кароста и Северными фортами. Сразу после получения информации охранник Лиепайского порта опознал место происшествия и всю ночь охранял его.
В субботу, 26 июня, сотрудники Лиепайской SEZ вместе с добровольцами и ответственными службами неоднократно осматривали место происшествия и огораживали его буями.
После осмотра на глубине около 1,2 метра были найдены три металлические бочки. В то же время сотрудники службы безопасности порта продолжают патрулирование, чтобы не допустить купания в месте, которое огородили.
После несчастного случая поступила информация об объектах в море на всей прибрежной территории от канала Кароста до Северных фортов.
По словам представителей Лиепайской SEZ, даже через 30 лет на территории Каросты и прилегающего морского побережья остается наследие советских военных. Много лет назад территория от северных фортов до севера была тщательно обследована, когда здесь был создан общественный пляж.
Что случилось?
В пятницу, 25 июня, ажиотаж в социальной сети Facebook вызвал пост женщины, которая рассказала, что в Лиепае на пляже Каросты ее сын получил серьезные травмы.
Портал Apollo связался с родителями пострадавшего мальчика Мартиньша Линдой и Раймондом, которые рассказали о произошедшем подробнее.
Несчастный случай произошел во второй половине дня 23 июня на пляже Каросты, который находится в самом конце улицы Катедралес, рядом с центром отдыха Rietumkrasts.
Раймонд рассказал, что его сын заплыл в море примерно на 25-30 метров от берега. В том месте глубина составляла примерно 1,3 метра.
Мартиньш внезапно вынырнул и сказал, что травмировался - повредил ногу. "Увидев рану, я вынес его из воды и вызвал Службу неотложной помощи, которая доставила сына в травмпункт Лиепайской больницы".
Отец рассказал, что неизвестные предметы видны не были.
Открытие было тревожным - Раймонд нашел ржавую бочку с острыми краями, которая до половины погрузилась в песок.
Продолжая исследовать территорию, Раймонд нашел еще две такие бочки. Он незамедлительно позвонил в Госполицию, которая направила на место происшествия муниципальную полицию.
Отец выразил готовность ликвидировать опасные подводные объекты, угрожающие здоровью и, возможно, даже жизни людей.
Сыну Линды и Раймонда повезло, что он не получил более тяжелые травмы. Глубина раны парня составляла примерно пять сантиметров, а длина - 10 сантиметров. Порез был зашит в три слоя - мышцы, связки и мягкие ткани.
Линда рассказала, что муниципальная полиция поместила заявление в "общий почтовый ящик", в котором находятся и другие заявления. Их начальник посмотрит после того, как вернется с выходных.
Позднее она узнала, что о произошедшем муниципальная полиция незамедлительно должна была сообщить в порт, однако это сделано не было.
И в день, когда были найдены объекты, муниципальная полиция указала, что это территория порта, и там они ничего сделать не могут.
"Я не понимаю, как что-то такое можно допустить. Меня интересует, как муниципальная полиция Лиепаи прокомментировала бы этот случай", - выразила непонимание женщина.
Как она рассказала порталу Apollo, выяснилось, что неизвестные объекты все-таки не бочки, а старые буйки.
Она указывает: "У нас это закончилось ногой, у другого это может быть голова, спина, живот!"