Передача: цифровой сертификат Covid-19 на основе теста на антитела не выдают

Заболевание Covid-19 оставляет в организме человека следы - антитела, появившиеся после победы над инфекцией. Некоторые зрители писали Латвийскому телевидению, что переболели Covid-19 без положительного результата теста, однако получили довольно большой уровень антител.

У Ирены в начале марта был насморк, других симптомов не было. Дочь на работе сдала тест на Covid-19, он был положительным. Ирена не работает, находится дома и тест тогда так и не сдала. Сейчас она сдала анализ крови, чтобы узнать, есть ли у нее антитела. Они есть, причем в довольно большом количестве.

"Я пошла к семейному врачу. Она сказала, что у меня антител достаточно много и сейчас прививаться не надо", - рассказала Ирена. "Она мне сказала, что через три месяца анализы нужно повторить, чтобы знать, держится иммунитет или нет".

Пока Ирена еще ждет, ее дочь, у которой Covid-19 был подтвержден лабораторно, свой цифровой сертификат уже получила и может путешествовать. Но Ирена с ней отправиться не может.

"Очень плохо. Хотя бы, например, выехать в Литву или Эстонию. Сейчас я ничего не знаю", - говорит Ирена.

Еще у одно зрительницы, по просьбе которой назовем ее Лаумой, в феврале Covid-19 заболела мама. Семья, в которой живут также отец и брат Лаумы, все как контактные лица пошли сдавать тест. Он был отрицательным только у Лаумы. Несмотря на это, у женщины пропали обоняние и вкус, не было сил, подскочила температура.

"Я не могла встать. Я лежала как днем, так и ночью, но повторно сдавать тест не поехали", - поделилась своим опытом Лаума. "Связалась с семейным врачом. Она сразу констатировала, что это Covid-19. Когда я задала ей вопрос, надо ли мне сдавать тест, она ответила, что тест сдавать не надо, так как и так понятно, что это за болезнь".

Как и другие члены семьи, и у Лаумы лечили Covid. После этого семейный врач подготовила подтверждение, что женщина переболела Covid-19. Высок и уровень антител. Однако, так как лабораторно инфекция подтверждена не была, государство сертификат не выдает.

"Я хотела получить этот сертификат, так как к сожалению после Covid-19 очень много побочных эффектов - выпадение волос, гормональные изменения", - пояснила Лаума. "Состояние здоровья не очень, и я хотела бы получить сертификат, чтобы пойти заниматься спортом, улучшив таким образом свое здоровье".

Представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга пояснила, что, к сожалению, случай, когда факт заболевания установил и отметил в документах семейный врач, даже если были симптомы и присутствуют антитела, не подходит.

"Необходимо лабораторное подтверждение, и это связано с тем, что у сертификата есть определенный срок годности, который составляет 180 дней", - сказала Шталберга.

После теста на антитела время заболевания установить нельзя. "Только то, что установлены антитела, к сожалению, не годится, так как мы не можем убедиться во времени заболевания и таким образом и в сроке годности такого сертификата", - признала Шталберга.

Сколько жителей столкнулись с подобной ситуацией, точно сказать нельзя, так как такие данные не обобщают. Например, из всех доноров крови антитела обнаружены в крови у неполных 14%. Руководитель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска получает много вопросов от своих пациентов, и она всем советует не ждать и вакцинироваться.

"Я определенно призываю вакцинироваться сейчас", - отметила Козловска. "Если не вакцинироваться, то в таком случае пациенту, жителю нужно делать тесты. До 1 августа они еще бесплатны".