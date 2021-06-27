Вс, 27.06.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

50-летний участник группы "На-На" женился своей молодой фанатке

50-летний участник группы "На-На" Владимир Политов признался, что полгода назад женился на своей 26-летней поклоннице. Об этом он рассказал в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ.

Супруги познакомились в Благовещенске, откуда девушка родом. В 2017 году в этом городе группа "На-На" давала концерт. По словам артиста, будущая супруга была его фанаткой и сама нашла его номер. Девушка подошла и договорилась о встрече после выступления.

После этого возлюбленные долго переписывались. Были редкие встречи по приезду девушки в Москву из Благовещенска. "Ну и как-то закрутилось. Я ей как-то сказал: "Хватит ко мне ездить после работы. Собирай вещи и переезжай ко мне". Какое-то время жили в гражданском браке, 14 января расписались", - признался Владимир.

Теперь Политов отмечает, что мечтает о рождении сына от второй супруги.

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