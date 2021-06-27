За сутки выявлен 41 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 62,3

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 64,9 до 62,3 случая.

Было сделано 7924 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 210 человек, 2503 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

За минувшие сутки в Латвии продолжило снижаться число госпитализированных с Covid-19 пациентов, кроме того, немного сократилось и число госпитализированных, находящихся в тяжелом состоянии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В данный момент в больницах находятся 163 пациента с Covid-19. У 132 состояние средней тяжести, а у 31 - тяжелое. Таким образом, удельный вес находящихся в тяжелом состоянии пациентов составляет 19% от общего количества.

За последние сутки госпитализированы шесть человек с Covid-19, а выписаны два пациента.

За все время пандемии из больниц выписаны 14 082 пациента с диагностированным Covid-19.