В Турции полиция слезоточивым газом пыталась разогнать участников прайда

Полиция применила баллончики со слезоточивым газом, пытаясь таким образом разогнать людей. Во время прайда были задержаны около 20 человек, среди которых был и один журналист.

Правительство Турции повторно запретило проведение прайдов в 2015 году. До принятого запрета в них обычно принимали участие несколько тысяч жителей. В этом году правительство прикрылось введенными из-за пандемии Covid-19 ограничениями.

Турция уже долгое время ведет переговоры в Евросоюзом о возможности вступления в блок. Ее принятие в ЕС тормозят различающиеся мнения по различным политическим вопросам, в том числе и прозвучавшие обвинения в осуществляемых правительством Турции нарушениях прав людей в отношении различных меньшинств и этнических групп.