Фото ⟩ Премьера Ивлеевой, лето Таюрской, выходные Глюкозы и яркие образы звезд на фестивале "Жара"
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитые люди провели свои выходные.
Анфиса Чехова каталась на лодке
Наташа Королева посетила фестиваль "Жара" вместе с супругом
Юлия Савичева смотрела на питерские крыши
Евгений Чичваркин ходил за покупками
Равшана Куркова бегала по лесу
Ольга Орлова продемонстрировала идеальную фигуру
Андрей Мерзликин поднимал руки вверх
Алсу отметила свой день рождения
Зара выступила на творческом вечере Игоря Николаева в рамках фестиваля "Жара"
Катерина Шпица каталась на вэйкборде
Рената Литвинова в выходные работала
Анна Семенович радуется лету
Ольга Серябкина почти облачилась в паранджу
Григорий Лепс в красном на фестивале "Жара"
Ирина Шихман отдыхает на Мальдивах
Нюша надела пиджак вместо платья
Анастасия Волочкова побывала на морской прогулке. Конечно, невозможно не сделать шпагат!
Наталья Подольская и наряд в горошек
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян наслаждаются отдыхом на Мальдивах
Ани Лорак и Лена Темникова встретились на работе
Анна Заворотнюк словно невеста
Кристина Асмус устроила уборку дома
Настя Ивлеева на премьере своей ленты "Блогеры и дороги"
Соня Таюрская и Илья Прусикин побывали на природе
Выглядит так, будто Виктория Дайнеко устала
Максим Виторган занимался спортом
Маша Горбань была на пикнике
Филипп Киркоров на фестивале "Жара"
Как вам яркий наряд Валерии?
Вера Брежнева наслаждалась летом
Светлана Лобода выступила на "Алых парусах"
Клава Кока решила прикрыться подушкой
А здесь и вовсе наряд из денежных купюр!
Niletto гулял по лужам
Сергей Жуков пил коктейль
Дима Билан увлекся съемками роликов в TikTok
Дина Саева позировала на балконе
Кети Топурия готовилась к выходу
Глюкоза провела выходные в постели