Вс, 27.06.2021
Засуха может стать следующей пандемией, и у нас нет вакцины, чтобы справиться с ней издание The Guardian.
издание The Guardian.

В водоемах найдено трое утонувших; под Ригой спасли младенца - коляска с ним укатилась в пруд

Иллюстративное фото ФОТО: Tatyana Aksenova/shutterstock.com

В минувшие сутки в водоемах Латвии было найдено трое утонувших.

Люди утонули в пруду в Резекненском крае, в Лиепайском канале и в реке в Плявиньском крае.

Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что в Рижском регионе в пруд укатилась детская коляска с младенцем.

В данном случае все закончилось благополучно, но ребенок был доставлен в больницу для проверок.

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