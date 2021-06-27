В водоемах найдено трое утонувших; под Ригой спасли младенца - коляска с ним укатилась в пруд
В минувшие сутки в водоемах Латвии было найдено трое утонувших.
В минувшие сутки в водоемах Латвии было найдено трое утонувших.
Люди утонули в пруду в Резекненском крае, в Лиепайском канале и в реке в Плявиньском крае.
Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что в Рижском регионе в пруд укатилась детская коляска с младенцем.
В данном случае все закончилось благополучно, но ребенок был доставлен в больницу для проверок.