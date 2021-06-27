Covid-19: В Москве зарегистрировано рекордное число смертей за сутки - 114

Всего за сутки в Москве было зарегистрировано 6723 новых случая заболевания, а сутками ранее - 8457. С начала пандемии в Москве коронавирусом заразились 1 338 937 человек.

В столице за сутки умерли 114 пациентов с Covid-19, таким образом, общее число жертв болезни в Москве выросло до 22 086 человек.

Всего же в России в субботу было зарегистрировано 20 538 новых случаев Covid-19, 599 человек умерли.

В течение последней недели заболеваемость Covid-19 в Москве продолжала расти, похожая тенденция наблюдается во многих частях России.

Среди стран мира Россия - шестая по числу случаев заражения, однако ранее президент Владимир Путин утверждал, что Россия справляется с пандемией лучше, чем большинство других стран.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице быстро распространяется новый дельта-вариант коронавируса, тогда как с первым уханьским вирусом столица справилась.