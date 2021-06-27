В Эстонии за сутки Covid-19 подтвержден у 27 человек, в Литве - у 17

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2507 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27 (1,1%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 34,61 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1% от количества тестов.

За сутки в больницах открыты три новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 35 пациентам, средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 74,3%.

Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 1269 человек с коронавирусом.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 419 380 человек. Не менее одной дозы вакцины получило более 60% совершеннолетнего населения.

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 17 человек, однако информации об умерших не поступало.

Всего с начала пандемии заражение Covid-19 констатировано у 278 674 человек, 4380 из которых скончались.

В больницах сейчас лечатся 165 пациентов с Covid-19, 28 из них находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, кумулятивная 14-дневная заболеваемость на 100 тысяч жителей в Литве сейчас составляет 33,1 случая.