В Эстонии за сутки Covid-19 подтвержден у 27 человек, в Литве - у 17
В Эстонии за прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев Covid-19, в Литве - 17 новых случаев. Вызванных коронавирусом смертей за сутки выявлено не было.
В Эстонии за прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев Covid-19, в Литве - 17 новых случаев. Вызванных коронавирусом смертей за сутки выявлено не было.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2507 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 27 (1,1%).
За сутки в больницах открыты три новые истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 35 пациентам, средний возраст госпитализированных 67 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 74,3%.
Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего в Эстонии скончались 1269 человек с коронавирусом.
В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 419 380 человек. Не менее одной дозы вакцины получило более 60% совершеннолетнего населения.
Литва
В Литве за прошедшие сутки заражение коронавирусом подтверждено еще у 17 человек, однако информации об умерших не поступало.
Всего с начала пандемии заражение Covid-19 констатировано у 278 674 человек, 4380 из которых скончались.
В больницах сейчас лечатся 165 пациентов с Covid-19, 28 из них находятся в реанимации.
В Литве хотя бы одной дозой вакцины от Covid-19 привиты 1 227 401, в том числе 981 374 человека процесс вакцинации завершили.