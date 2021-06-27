В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны

В части документов обсуждается реакция России на проход эсминца HMS Defender в среду через территориальные воды Украины у берегов Крыма. В другой части - описываются планы о возможном военном присутствии Великобритании в Афганистане после окончания осуществляемой под руководством США операции НАТО.

Правительство Великобритании сообщило, что в связи с пропажей документа начата проверка. Кроме того, представитель Министерства обороны указал, что один из работников министерства сообщил о пропаже документа, добавив: "Комментировать подробнее сейчас было бы не корректно".

Засекреченные документы - почти 50 страниц - были найдены в куче мусора за автобусной остановкой в графстве Кент во вторник утром.

Нашедший их человек связался с ВВС, когда осознал их деликатный характер. Документы, в которых можно найти как распечатанную переписку по электронной почте и презентации Powerpoint, исходят из офиса высокопоставленного чиновника министерства обороны, считает ВВС.

Документы свидетельствуют, что миссия HMS Defender, описанная министерством как "мирный проход через украинские территориальные воды, с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре", была проведена в ожидании, что от России может последовать агрессивный ответ.

В среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следовали за HMS Defender, когда он пересекал воды у берегов Крыма.

По информации Минобороны России, по курсу британского корабля был открыт предупредительный огонь. Правительство Великобритании отвергло это, утверждая, что огонь открыт не был.