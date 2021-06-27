Вс, 27.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
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В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны

Найденные на автобусной остановке засекреченные документы ФОТО: BBC

В английском графстве Кент на автобусной остановке житель нашел засекреченные документы Министерства обороны, в том числе переписку по электронной почте и презентации Powerpoint с заметками различных официальных должностных лиц, всего почти 50 страниц, сообщает ВВС.

В части документов обсуждается реакция России на проход эсминца HMS Defender в среду через территориальные воды Украины у берегов Крыма. В другой части - описываются планы о возможном военном присутствии Великобритании в Афганистане после окончания осуществляемой под руководством США операции НАТО.

Правительство Великобритании сообщило, что в связи с пропажей документа начата проверка. Кроме того, представитель Министерства обороны указал, что один из работников министерства сообщил о пропаже документа, добавив: "Комментировать подробнее сейчас было бы не корректно".

Засекреченные документы - почти 50 страниц - были найдены в куче мусора за автобусной остановкой в графстве Кент во вторник утром.

Нашедший их человек связался с ВВС, когда осознал их деликатный характер. Документы, в которых можно найти как распечатанную переписку по электронной почте и презентации Powerpoint, исходят из офиса высокопоставленного чиновника министерства обороны, считает ВВС.

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Документы свидетельствуют, что миссия HMS Defender, описанная министерством как "мирный проход через украинские территориальные воды, с зачехленной корабельной артиллерией и корабельным вертолетом в ангаре", была проведена в ожидании, что от России может последовать агрессивный ответ.

В среду более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следовали за HMS Defender, когда он пересекал воды у берегов Крыма.

По информации Минобороны России, по курсу британского корабля был открыт предупредительный огонь. Правительство Великобритании отвергло это, утверждая, что огонь открыт не был.

Из обнаруженных в Кенте документов следует, что решение направить эсминец именно таким курсом было принято правительством Великобритании для того, чтобы выразить поддержку Украине, несмотря на риски.

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