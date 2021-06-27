Нарушения эпидемиологических требований: за четыре выходных - 29 административных процессов

За указанный период проведено 1179 проверок общественных мест и массовых мероприятий внутри помещений и на улице, а в торговых точках - 1456 проверок.

23 и 24 июня Госполиция провела 519 проверок мероприятий, 592 проверки в точках продаж. Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в связи с нарушениями требований эпидемиологической безопасности.

25 июня Госполиция провела 334 проверки общественных мест и массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе, а также 423 проверки в торговых местах. Возбуждено семь дел. Также Госполиция давала превентивные указания и продолжала следить за теми, кто должен находиться на самоизоляции.