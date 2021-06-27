Вс, 27.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Нарушения эпидемиологических требований: за четыре выходных - 29 административных процессов

ФОТО: LETA

С 23 по 26 июня полиция возбудила 29 дел о нарушении требований эпидемиологической безопасности, сообщили агентству LETA в Госполиции.

За указанный период проведено 1179 проверок общественных мест и массовых мероприятий внутри помещений и на улице, а в торговых точках - 1456 проверок.

23 и 24 июня Госполиция провела 519 проверок мероприятий, 592 проверки в точках продаж. Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях в связи с нарушениями требований эпидемиологической безопасности.

25 июня Госполиция провела 334 проверки общественных мест и массовых мероприятий в помещениях и на открытом воздухе, а также 423 проверки в торговых местах. Возбуждено семь дел. Также Госполиция давала превентивные указания и продолжала следить за теми, кто должен находиться на самоизоляции.

Вчера, 26 июня, проведено 326 проверок общественных мест и массовых мероприятий, а на торговых объектах - 441 проверка. Ни одного дела не заведено.

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