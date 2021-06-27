Есть первая сенсация! Сборная Чехии выбила Нидерланды с Евро-2020
Сборная Нидерландов неожиданно уступила команде Чехии в 1/8 финала Евро-2020 и завершила выступления на турнире.
Сборная Нидерландов неожиданно уступила команде Чехии в 1/8 финала Евро-2020 и завершила выступления на турнире.
Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился со счётом 2:0 в пользу чешской сборной.
В первые 45 минут сборная Нидерландов оказывала давление на соперника, а чехи опасно контратаковали, но ни одной из команд так и не удалось открыть счёт в матче.
Ключевой момент встречи произошёл на 55-й минуте встречи, когда российский арбитр Сергей Карасёв удалил с поля защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. После видеопросмотра судья показал игроку красную карточку за умышленную игру рукой.
На 68-й минуте полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш головой поразил ворота Мартена Стекеленбурга, а на 80-й минуте Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды и установил окончательный счёт. Для Шика это уже четвёртый гол на Евро-2020. Нападающий "Байера" уступает только португальцу Криштиану Роналду, у которого 5 мячей.
Команда Франка де Бура за игру нанесла семь ударов и ни разу не попала в створ ворот.
В 1/4 финала сборная Чехии встретится с командой Дании. Матч пройдёт 3 июля в Баку.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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