Есть первая сенсация! Сборная Чехии выбила Нидерланды с Евро-2020

Матч проходил на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился со счётом 2:0 в пользу чешской сборной.

В первые 45 минут сборная Нидерландов оказывала давление на соперника, а чехи опасно контратаковали, но ни одной из команд так и не удалось открыть счёт в матче.

Ключевой момент встречи произошёл на 55-й минуте встречи, когда российский арбитр Сергей Карасёв удалил с поля защитника сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. После видеопросмотра судья показал игроку красную карточку за умышленную игру рукой.

На 68-й минуте полузащитник сборной Чехии Томаш Голеш головой поразил ворота Мартена Стекеленбурга, а на 80-й минуте Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды и установил окончательный счёт. Для Шика это уже четвёртый гол на Евро-2020. Нападающий "Байера" уступает только португальцу Криштиану Роналду, у которого 5 мячей.

Команда Франка де Бура за игру нанесла семь ударов и ни разу не попала в створ ворот.

В 1/4 финала сборная Чехии встретится с командой Дании. Матч пройдёт 3 июля в Баку.

Расписание матчей 1/8 финала :

27 июня, 22:00, Бельгия - Португалия ("Ла Картуха", Севилья)

28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)

28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)

29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)

29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.