Главное за 27 июня ⟩ Отставка британского министра, секретные документы на остановке и дороги за 5 миллиардов евро

События дня:

Британский министр здравоохранения ушел в отставку. Он целовался с коллегой - но это не единственная его проблема. Ранее британский таблоид Sun опубликовал фотографию целующихся Хэнкока и его давней подруги Джины Коладанджело. У обоих есть семьи и дети. Но дело не столько в прелюбодеянии, сколько в том, что это произошло с министром здравоохранения во время пандемии.

В Латвии планируется за 5 миллиардов евро построить более 1000 км скоростных дорог. К 2040 году в Латвии планируется построить высокоскоростные дороги протяженностью около 1055 километров, что было определено в качестве основного приоритета в развитии государственных дорог, говорится в информационном сообщении, представленном правительству Министерством сообщения.

Бывшего сотрудника СГД обвиняют в незаконном сборе информации из баз данных. Прокуратура выдвинула обвинение бывшему должностному лицу Службы госдоходов (СГД) в незаконном сборе информации из базы данных СГД.

Новый мегапроект Эрдогана: благо или вред для Стамбула? Канал "Стамбул", о начале строительства которого объявил президент Турции, соединит два моря и станет дублером Босфорского пролива. Но его строительство может обернуться экологической и экономической бедой для города.

В водоемах найдено трое утонувших; под Ригой спасли младенца - коляска с ним укатилась в пруд. Люди утонули в пруду в Резекненском крае, в Лиепайском канале и в реке в Плявиньском крае.

За выходные на дорогах Латвии задержаны более 100 пьяных водителей. В этом году во время долгих летних выходных количество дорожно-транспортных происшествий и пострадавших увеличилось по сравнению с прошлым годом, сообщил начальник управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Юрис Янчевскис.

В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны. В английском графстве Кент на автобусной остановке житель нашел засекреченные документы Министерства обороны, в том числе переписку по электронной почте и презентации Powerpoint с заметками различных официальных должностных лиц, всего почти 50 страниц.

Коронавирус:

За сутки выявлен 41 новый случай Covid-19, кумулятивный показатель упал до 62,3. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 64,9 до 62,3 случая. Было сделано 7924 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

Передача: цифровой сертификат Covid-19 на основе теста на антитела не выдают. С антителами Covid-19, но без положительного результата теста, устанавливающего дату заболевания, цифровой сертификат в Латвии получить нельзя. Сколько человек сами того не зная или без подтвержденного диагноза переболели Covid-19, не известно, так как такие данные государство не обобщает. Однако их число может быть относительно большим.

Возобновляются бесплатные экскурсии для рижских пенсионеров. Но только с ковид-сертификатом. По мере улучшения эпидемиологической ситуации в Латвии департамент благосостояния Рижской думы в сотрудничестве с "MC Alfa - учебный центр" возобновляет цикл бесплатных оздоровительных экскурсий для лиц старше 55 лет.