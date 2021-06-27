Пн, 28.06.2021
Моё состояние было ужасным - смесь болезни и панических атак. Я чувствую, что никто и никогда не захочет стать моим мужем, потому что за мной закрепились эти видео. Ли Николь, полузащитница футбольного клуба "Кристал Пэлас" о публикации секс-видео с ее участием
Ли Николь, полузащитница футбольного клуба "Кристал Пэлас" о публикации секс-видео с ее участием

Дальше без Роналду. Португалия сложила чемпионские полномочия

ФОТО: AP/Scanpix

Сборная Португалии потерпела поражение в 1/8 финала Евро-2020 от команды Бельгии и покинула турнир.

Матч проходил на стадионе "Ла Картуха" в Севилье и завершился со счётом 1:0 в пользу Бельгии.

Первый тайм прошёл довольно скучно без особо опасных моментов у ворот команд. Бельгийцы владели небольшим преимуществом и больше контролировали мяч, что на 42-й минуте привело к голу в исполнении Торгана Азара, который нанёс красивый удар из-за пределов штрафной площади.

В начале второго тайма лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы и после этого игра изменилась. Бельгийцы сосредоточились на обороне и искали свои моменты в контратаке, а португальцы практически весь второй тайм контролировали игру и нанесли несколько очень опасных ударов.

На 83-й минуте мяч после удара португальского защитника Рафаэла Геррейру угодил в штангу ворот Тибо Куртуа. После этого футболисты сборной Португалии пошли в навал, но бельгийцы сумели выстоять и одержать победу в этом матче.

Отметим, что за весь матч бельгийцы нанесли всего один удар в створ, который и решил исход поединка. Португалия, в свою очередь, сложила полномочия чемпиона Европы в первом же раунде плей-офф.

В 1/4 финала сборная Бельгии встретится с командой Италии. Матч пройдёт 2 июля в 22:00 на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Расписание матчей 1/8 финала:

  • 28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)
  • 28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)
  • 29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)
  • 29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.

За ходом чемпионата Европы по футболу можно следить в разделе "Евро-2020" на RUS TVNET!

НАВЕРХ
Back