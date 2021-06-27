Дальше без Роналду. Португалия сложила чемпионские полномочия

Матч проходил на стадионе "Ла Картуха" в Севилье и завершился со счётом 1:0 в пользу Бельгии.

Первый тайм прошёл довольно скучно без особо опасных моментов у ворот команд. Бельгийцы владели небольшим преимуществом и больше контролировали мяч, что на 42-й минуте привело к голу в исполнении Торгана Азара, который нанёс красивый удар из-за пределов штрафной площади.

В начале второго тайма лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы и после этого игра изменилась. Бельгийцы сосредоточились на обороне и искали свои моменты в контратаке, а португальцы практически весь второй тайм контролировали игру и нанесли несколько очень опасных ударов.

На 83-й минуте мяч после удара португальского защитника Рафаэла Геррейру угодил в штангу ворот Тибо Куртуа. После этого футболисты сборной Португалии пошли в навал, но бельгийцы сумели выстоять и одержать победу в этом матче.

Отметим, что за весь матч бельгийцы нанесли всего один удар в створ, который и решил исход поединка. Португалия, в свою очередь, сложила полномочия чемпиона Европы в первом же раунде плей-офф.

В 1/4 финала сборная Бельгии встретится с командой Италии. Матч пройдёт 2 июля в 22:00 на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Расписание матчей 1/8 финала :

28 июня, 19:00, Хорватия - Испания ("Паркен", Копенгаген)

28 июня, 22:00, Франция - Швейцария (Национальный стадион, Бухарест)

29 июня, 19:00, Англия - Германия ("Уэмбли", Лондон)

29 июня, 22:00, Швеция - Украина ("Хэмпден Парк", Глазго)

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.