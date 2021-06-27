Дальше без Роналду. Португалия сложила чемпионские полномочия
Сборная Португалии потерпела поражение в 1/8 финала Евро-2020 от команды Бельгии и покинула турнир.
Сборная Португалии потерпела поражение в 1/8 финала Евро-2020 от команды Бельгии и покинула турнир.
Первый тайм прошёл довольно скучно без особо опасных моментов у ворот команд. Бельгийцы владели небольшим преимуществом и больше контролировали мяч, что на 42-й минуте привело к голу в исполнении Торгана Азара, который нанёс красивый удар из-за пределов штрафной площади.
В начале второго тайма лидер сборной Бельгии Кевин Де Брёйне был заменён из-за травмы и после этого игра изменилась. Бельгийцы сосредоточились на обороне и искали свои моменты в контратаке, а португальцы практически весь второй тайм контролировали игру и нанесли несколько очень опасных ударов.
На 83-й минуте мяч после удара португальского защитника Рафаэла Геррейру угодил в штангу ворот Тибо Куртуа. После этого футболисты сборной Португалии пошли в навал, но бельгийцы сумели выстоять и одержать победу в этом матче.
Отметим, что за весь матч бельгийцы нанесли всего один удар в створ, который и решил исход поединка. Португалия, в свою очередь, сложила полномочия чемпиона Европы в первом же раунде плей-офф.
В 1/4 финала сборная Бельгии встретится с командой Италии. Матч пройдёт 2 июля в 22:00 на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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