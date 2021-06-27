"Мы не поверили тому, что увидели!" В воскресенье на юрмальской велодорожке видели медведя

Обычная воскресная поездка на велосипеде из Пиньки в Юрмалу превратилась для семьи в леденящее кровь приключение. В лесу в Приедайне им перешел дорогу медведь, сообщила Даце в социальной сети Facebook.
"Отличный день для велопрогулки с детьми! Однако по дороге из Пиньки в Юрмалу (недалеко от Салиены есть туннель под Юрмальским шоссе, и дальше через поле и лес в Приедайне есть хорошая дорога) неожиданно появился медведь и перешел нам дорогу!" - пишет Даце.
Она добавляет, что медведь переходил дорогу медленно.
"Мы не поверили тому, что увидели! Это действительно был медведь! Конечно, мы даже не думали доставать телефоны из карманов, мы развернулись и просто уехали побыстрее!" - продолжает Даце.
Она призывает людей быть осторожными в этом районе, потому что есть риск встретить медведя.
"Похоже, медведи соскучились по общению и начали посещать курортный город!" - заключает Даце.
Пост привлек внимание пользователей социальных сетей.
Многие выразили удивление по поводу появления такого гостя в окрестностях Приедайне.
Даце указала точное место, где видели медведя - это на въезде в Юрмалу, возле аппаратов для получения пропуска.
В своих комментариях она также упомянула, что медведь был "среднего роста".
Даце сообщила порталу Apollo.lv, что ответственные органы не были проинформированы о случившемся.
Поскольку жители страны все чаще уезжают в отпуск на природу, в прошлом году было получено больше всего сообщений о бурых медведях (Ursus arctos), и это одно из свидетельств того, что количество медведей в Латвии за последние годы увеличилось.
Начальник Департамента охраны природы (DAP) Гита Строде объясняет, что такое количество сообщений о медведях связано с тем, что люди отправляются на природу и отдыхают вдали от хоженых троп, а также все чаще используют различные гаджеты, например камеры наблюдения, возле кормушек для животных.
Как предотвратить встречу с медведем:
Во время прогулки ходите по тропам и дорогам;
Не мешайте своим поведением обитателям леса;
Внимательно наблюдайте за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.
Если вы заметили медведя:
Не подходите к медведю, не пытайтесь его поймать, потрогать животное или его детенышей;
Как можно скорее, но не убегая, покиньте это место;
Не показывайте медведю спину - отступайте, повернувшись к нему лицом;
Не смотрите медведю в глаза - животное видит в этом вызов;
Ведите себя тихо, пока животное не продолжит двигаться.