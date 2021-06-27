Вс, 27.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
1

"Мы не поверили тому, что увидели!" В воскресенье на юрмальской велодорожке видели медведя

ФОТО: SIPA/Scanpix

Обычная воскресная поездка на велосипеде из Пиньки в Юрмалу превратилась для семьи в леденящее кровь приключение. В лесу в Приедайне им ​​перешел дорогу медведь, сообщила Даце в социальной сети Facebook.

"Отличный день для велопрогулки с детьми! Однако по дороге из Пиньки в Юрмалу (недалеко от Салиены есть туннель под Юрмальским шоссе, и дальше через поле и лес в Приедайне есть хорошая дорога) неожиданно появился медведь и перешел нам дорогу!" - пишет Даце.

Она добавляет, что медведь переходил дорогу медленно.

"Мы не поверили тому, что увидели! Это действительно был медведь! Конечно, мы даже не думали доставать телефоны из карманов, мы развернулись и просто уехали побыстрее!" - продолжает Даце.

1

Она призывает людей быть осторожными в этом районе, потому что есть риск встретить медведя.

"Похоже, медведи соскучились по общению и начали посещать курортный город!" - заключает Даце.

Пост привлек внимание пользователей социальных сетей.

Многие выразили удивление по поводу появления такого гостя в окрестностях Приедайне.

Даце указала точное место, где видели медведя - это на въезде в Юрмалу, возле аппаратов для получения пропуска.

В своих комментариях она также упомянула, что медведь был "среднего роста".

ФОТО: Dace Ence/Facebook.com

Даце сообщила порталу Apollo.lv, что ответственные органы не были проинформированы о случившемся.

Поскольку жители страны все чаще уезжают в отпуск на природу, в прошлом году было получено больше всего сообщений о бурых медведях (Ursus arctos), и это одно из свидетельств того, что количество медведей в Латвии за последние годы увеличилось.

Начальник Департамента охраны природы (DAP) Гита Строде объясняет, что такое количество сообщений о медведях связано с тем, что люди отправляются на природу и отдыхают вдали от хоженых троп, а также все чаще используют различные гаджеты, например камеры наблюдения, возле кормушек для животных.

Как предотвратить встречу с медведем:

  • Во время прогулки ходите по тропам и дорогам;
  • Не мешайте своим поведением обитателям леса;
  • Внимательно наблюдайте за окружающей природой, чтобы вовремя заметить присутствие животного.

Если вы заметили медведя:

  • Не подходите к медведю, не пытайтесь его поймать, потрогать животное или его детенышей;
  • Как можно скорее, но не убегая, покиньте это место;
  • Не показывайте медведю спину - отступайте, повернувшись к нему лицом;
  • Не смотрите медведю в глаза - животное видит в этом вызов;
  • Ведите себя тихо, пока животное не продолжит двигаться.
НАВЕРХ
Back