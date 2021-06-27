Полиция разыскивает женщину, которая вызвала столкновение велосипедистов во время Tour de France 2021

Женщина держала картонный плакат и стояла очень близко к проезжей части. Вскоре появилась колонна велосипедистов, но женщину, видимо, не заметила. Немецкий велосипедист Тони Мартин врезался в плакат, в результате чего потерял равновесие и упал.

Это создало эффект домино, и несколько велосипедистов столкнулись друг с другом, создав довольно серьёзное столкновение. В результате несколько велосипедистов получили травмы, 21 из которых потребовалась медицинская помощь, а одного, из-за полученных травм, было необходимо снять с гонки.

Французская полиция сообщает, что будет проведено расследование и женщина уже активно разыскивается. Полиция также провела опросы очевидцев, чтобы выяснить, куда могла пойти женщина. Организаторы мероприятия также заявили, что женщине будет предъявлено обвинение.

"Мы предъявим обвинение этой женщине, чтобы остальная небольшая часть населения, которая действует так безответственно, не испортила просмотр и соревнование для других", - сказал AFP пресс-секретарь Tour de France Пьер Ив.