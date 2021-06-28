Пн, 28.06.2021
Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку. Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии
Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии

За сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель: 60

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Информации о скончавшихся не поступало.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 62,3 до 60 случаев.

Было сделано 4023 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%. 

С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 240 человек, 2503 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.

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