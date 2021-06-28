За сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель: 60
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Информации о скончавшихся не поступало.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 30 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Информации о скончавшихся не поступало.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек понизился с 62,3 до 60 случаев.
Было сделано 4023 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,7%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 подтвержден у 137 240 человек, 2503 человека, заразившихся коронавирусом, скончались.