Когда и как вернутся путешествия? Тенденции туризма на 2021 год и пост-пандемийное время

Туризм оказался одним из наиболее пострадавших секторов в мире за последние два года. Как только ограничения из-за Covid-19 будут сняты, люди отправятся в другие страны. Некоторые путешествуют по работе, другие же отдыхают после почти года запрета на путешествия без ограничений. Портал Apollo.lv подвел итоги туристических тенденций 2021 года и после пандемии со ссылкой на порталы Forbes, Financial Express и Eco Bnb.

По сравнению с туристическими тенденциями 2020 года тенденции 2021-го в основном связаны с местным туризмом. По последним данным Airbnb и TripAdvisor, стало ясно, что путешествия в 2021 году в большей степени будут связаны с бизнесом, а некоторые путешественники по-прежнему с нетерпением ждут поездки в экзотических направлениях.

Возрастает значение местного туризма

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Внутренний туризм возобновится быстрее, чем международный, поскольку трансграничные поездки по-прежнему затруднены.

Еще в 2020 году сообщалось, что Европейская комиссия по туризму, которая объединяет европейские национальные туристические учреждения, предсказала, что внутренний туризм восстановится в первую очередь, поскольку ограничения на передвижение внутри Европейского союза (ЕС) будут сняты раньше.

В отчете предсказывалось, что международные путешествия, и особенно дальние путешествия, вернутся к прежнему объему гораздо позже - вероятно, только в 2023 году. В свою очередь, внутренний туризм в Европе показателей 2019 года может достичь уже в 2021-м или 2022 годах.

Одна из причин - постоянный страх перед инфекционными рисками. Другой связан с экономической ситуацией, потому что из-за пандемии некоторые люди потеряли работу или их доходы снизились. Даже те, кто сохранил работу и доход, могут быть больше обеспокоены будущим.

Дальние путешествия будут как исключение

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У большинства людей не будет возможности путешествовать в этом году, как это было до пандемии, но более длительные поездки, за некоторыми исключениями, все-таки будут возможны. Многие надеются, что этим летом удастся отдохнуть в Испании и Греции, хотя ситуация в этих странах пока неудовлетворительна.

Таким образом, в 2021 году одним из условий привлекательности в туристической сфере станут карантинные требования, а также количество случаев заражения в той или иной стране.

Высокие стандарты гигиены и социального дистанцирования

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После пандемии путешественники будут больше думать о проблемах гигиены и здоровья в стране или городе, в которые они собираются. Согласно исследованию TripAdvisor, 66 процентов путешественников считают безопасность и чистоту ключевым фактором в поездках, а 79 процентов путешественников будут принимать больше мер предосторожности из-за Covid-19.

Covid-19 сделал стандарты гигиены и чистоту более важными, чем когда-либо. Помещение должно быть тщательно очищено и обеспечено дезинфицирующими средствами для рук.

В 2021 году путешественники будут уделять приоритетное внимание всем видам деятельности, обеспечивающим социальное дистанцирование. Операторам также придется разработать новые маршруты, чтобы максимально избегать использования общественного транспорта и перегруженных туристических районов.

Поставщики услуг в сфере туризма и гостиничного бизнеса будут уделять больше внимания проверкам здоровья персонала, чтобы привлечь путешественников после пандемии.

Для обеспечения безопасности путешественников авиакомпании и отели могут потребовать сертификаты о вакцинации. Опрос TripAdvisor, показал, что 77 процентов опрошенных путешественников заявили, что после вакцинации отправятся в заграничные путешествия.

Туроператорам необходимо будет предоставить актуальную информацию о правилах путешествия

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После пандемии подключение к Интернету станет для путешественников более важным, чем когда-либо прежде. Из-за пандемии возникнет значительная необходимость в предоставлении путешественникам последних рекомендаций по путешествиям. Туроператорам нужно будет создать способ предоставлять путешественникам подробные маршруты онлайн и офлайн.

Как в 2021 году, так и после пандемии онлайн-сети и социальные сети туроператоров будут играть важную роль, поскольку путешественники будут все чаще использовать онлайн-инструменты для путешествий.

Меньше путешествий в группах, больше занятий спортом на природе

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Путешествие в группах может быть отличным способом познакомиться, насладиться поездкой в ​​большой компании или сэкономить деньги. Однако в 2021 году эта возможность, вероятно, станет более недоступной. Путешествие с незнакомцами может увеличить риск заражения, поэтому таких возможностей будет все меньше и меньше.

Туроператорам и турагентам, специализирующимся на групповых турах, придется адаптироваться к последствиям пандемии, поэтому одним из вариантов может быть организация только групповых туров, связанных со спортивными мероприятиями. Несколько турагентов могут предложить организовать поездки только для групп знакомых друг с другом людей.

Согласно исследованию TripAdvisor, после отмены карантинных ограничений 70,5 процента итальянцев выбрали туризм на открытом воздухе, что на 26,6 процента выше, чем в прошлом году.

Гибкая политика отмены путешествия и поездки в последнюю минуту

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В 2021 году гибкие условия отмены путешествий без дополнительной оплаты будут приобретать все большее значение, поскольку будут привлекать путешественников.

Согласно различным исследованиям, в 2021 году тенденция к бронированию поездок в последнюю минуту усилится.

Путешествие на автомобиле

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В 2021 году значительным трендом в сфере туризма станут поездки на автомобиле без использования общественного транспорта. Согласно исследованию Booking.com, 46% путешественников планируют избегать общественного транспорта из-за опасения заразиться Covid-19.

Летом 2020 года многие путешественники предпочли отправиться в отпуск на личном транспорте. Эта тенденция сохранится и в 2021 году. Это приведет к долгосрочным изменениям в туристических тенденциях людей и выборе мест отдыха.

Согласно исследованию Booking.com, путешественники продолжат путешествовать по более дальним маршрутам. 21 процент людей к концу 2021 года планируют отправиться на другой конец планеты, - в 2020 году этого хотели всего шесть процентов.

Привлекательным станет экологичное путешествие

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Во время пандемии многие стали лучше понимать окружающую среду и вопросы ее устойчивости, свою ответственность перед следующим поколением и последствия действий человека для окружающей среды. В 2021 году будет все больше и больше путешественников с экологически ориентированным мышлением.

Исследование Booking.com показывает, что 53 процента путешественников хотят в будущем путешествовать более экологически рационально. Некоторые путешественники уже пытаются сократить выбросы углерода, избегая коротких перелетов, а также выбирая бренды отелей, которые придерживаются принципов устойчивого развития.

Независимо от места назначения, экологически чистые путешествия, будь то пешие прогулки, езда на велосипеде или кемпинг, становятся очень важной тенденцией. В прошлом году значительно выросли продажи велосипедов и кемперов. Это также отражено в данных о бронировании жилья - большей популярностью пользуются кемпинги и гостевые дома, чем крупные отели.

В 2021 году и после пандемии также будет развиваться тенденция экологических путешествий. Она включает в себя возможность путешественникам посещать менее известные места на природе, жить в экодомах, потреблять органические продукты питания и использовать солнечную энергию, чтобы сократить выбросы углекислого газа.

Значения физического и психического благополучия

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Согласно прогнозам, в 2021 году для путешественников возрастет важность физического и психического благополучия. Такие виды деятельности, как йога, медитация и прогулки по горам, будут иметь тенденцию к росту в 2021 году. Природа, чистый воздух и отдых стали ключевыми характеристиками с начала пандемии.

Расширенные выходные

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