Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру на Кипре

Сообщается, что контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

Этот сезон Карашаускс начал в "Лиепае" и успел провести за команду 10 матчей в чемпионате Латвии, отметившись 4 забитыми голами. За последний месяц нападающий ни разу не появился на поле и на прошлой неделе игрок покинул команду.

Ранее футболист уже защищал цвета клуба из Лиепаи, выступая за команду в 2017 и 2018 годах. В составе "Лиепаи" он дважды побеждал в Кубке Латвии.

Помимо "Лиепаи" нападающий выступал за "Ригу", "Сконто", "Олимп" и ряд клубов из Польши, Украины, Швейцарии, России и Казахстана.