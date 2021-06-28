Пн, 28.06.2021
После теста на антитела время заболевания установить нельзя. Только то, что установлены антитела, к сожалению, не годится, так как мы не можем убедиться во времени заболевания и таким образом и в сроке годности такого сертификата Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения
Эвия Шталберга, представитель Национальной службы здравоохранения

Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру на Кипре

Артур Карашаускс (справа) ФОТО: optibetvirsliga.com

Латвийский футболист Артур Карашаускс продолжит карьеру в кипрском клубе "Этникос". Об этом клуб сообщил на своей странице Facebook.

Сообщается, что контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

Этот сезон Карашаускс начал в "Лиепае" и успел провести за команду 10 матчей в чемпионате Латвии, отметившись 4 забитыми голами. За последний месяц нападающий ни разу не появился на поле и на прошлой неделе игрок покинул команду.

Ранее футболист уже защищал цвета клуба из Лиепаи, выступая за команду в 2017 и 2018 годах. В составе "Лиепаи" он дважды побеждал в Кубке Латвии.

Помимо "Лиепаи" нападающий выступал за "Ригу", "Сконто", "Олимп" и ряд клубов из Польши, Украины, Швейцарии, России и Казахстана.

"Этникос" выступает в высшей футбольной лиге Кипра. Команду уже второй сезон представляет другой латвийский футболист - полузащитник Игорь Тарасов.

НАВЕРХ
Back