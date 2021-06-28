Нападающий Артур Карашаускс продолжит карьеру на Кипре
Латвийский футболист Артур Карашаускс продолжит карьеру в кипрском клубе "Этникос". Об этом клуб сообщил на своей странице Facebook.
Латвийский футболист Артур Карашаускс продолжит карьеру в кипрском клубе "Этникос". Об этом клуб сообщил на своей странице Facebook.
Сообщается, что контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.
Этот сезон Карашаускс начал в "Лиепае" и успел провести за команду 10 матчей в чемпионате Латвии, отметившись 4 забитыми голами. За последний месяц нападающий ни разу не появился на поле и на прошлой неделе игрок покинул команду.
Ранее футболист уже защищал цвета клуба из Лиепаи, выступая за команду в 2017 и 2018 годах. В составе "Лиепаи" он дважды побеждал в Кубке Латвии.
Помимо "Лиепаи" нападающий выступал за "Ригу", "Сконто", "Олимп" и ряд клубов из Польши, Украины, Швейцарии, России и Казахстана.
"Этникос" выступает в высшей футбольной лиге Кипра. Команду уже второй сезон представляет другой латвийский футболист - полузащитник Игорь Тарасов.