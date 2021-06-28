Не пугайтесь - сегодня по всей Латвии проверят сигнальные сирены
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сегодня, 28 июня, в 10 утра, по всей Латвии проведет проверку сигнальных сирен, включив их на три минуты, информирует служба.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сегодня, 28 июня, в 10 утра, по всей Латвии проведет проверку сигнальных сирен, включив их на три минуты, информирует служба.
Нет причин для беспокойства,
так как это очередная проверка сигнальных сирен. В случае, если во время проверки сигнала сирены не слышны, в чрезвычайных ситуациях будут использоваться другие средства оповещения, такие как передача информации через громкоговорители.
VUGD призывает администрации отелей проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке.
"Сигнальные сирены предназначены для оповещения населения в случае стихийных бедствий или техногенных катастроф или их угроз. Важно регулярно проверять систему - работу сигнальных сирен и контрактов с радио и телевидением для обеспечения бесперебойной работы в чрезвычайных ситуациях", - указал глава Управления гражданской защиты VUGD Ивар Накурт.
В Латвии установлены 164 сирены, они размещены таким образом, чтобы радиус слышимости составлял около 1,5 км.
В случаях, когда не проводится проверка, услышав сигнал тревоги, нужно включить радио или телевизор или другие устройства, где будет передана информация о происходящем и рекомендации по мерам безопасности и действиям в экстремальных условиях.