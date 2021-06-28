Пн, 28.06.2021
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Совет еврейских общин Латвии

Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле во время матча Евро-2020?

ФОТО: Pool via REUTERS/Scanpix

Чемпионат Европы по футболу в этом году настолько насыщенный, что многие не обратили внимания на девушку, которая прорвалась на футбольное поле во время матча между Бельгией и Финляндией на стадионе в Санкт-Петербурге. Кто она такая?

Знакомьтесь, Мария Шумилина!

Девушка выбежала на поле во время матча группового этапа Евро-2020 между командами Бельгии и Финляндии. Стоит отметить, что Мария прорвалась через охрану и сумела добежать почти до центра поля, прежде чем её задержали.

У забега Шумилиной не было серьёзных целей. Она появилась на газоне стадиона в Санкт-Петербурге в купальнике, на котором была изображена реклама какой-то сомнительной криптовалюты. В этом и заключалась вся цель забега.

Sports.ru пишет, что у девушки серьёзный бойфренд, которого несколько раз обвиняли в махинациях с информацией. УЕФА подозревает, что именно он и спровоцировал Марию на забег.

Неизвестно, сработала ли реклама на купальнике девушки, но Мария свою порцию славы получила. Сейчас у неё 72 тысячи подписчиков в Instagram.

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