Кто такая Мария Шумилина, выбежавшая на поле во время матча Евро-2020?

Знакомьтесь, Мария Шумилина!

Девушка выбежала на поле во время матча группового этапа Евро-2020 между командами Бельгии и Финляндии. Стоит отметить, что Мария прорвалась через охрану и сумела добежать почти до центра поля, прежде чем её задержали.

У забега Шумилиной не было серьёзных целей. Она появилась на газоне стадиона в Санкт-Петербурге в купальнике, на котором была изображена реклама какой-то сомнительной криптовалюты. В этом и заключалась вся цель забега.

Sports.ru пишет, что у девушки серьёзный бойфренд, которого несколько раз обвиняли в махинациях с информацией. УЕФА подозревает, что именно он и спровоцировал Марию на забег.