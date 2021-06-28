Фото ⟩ На территории бывшей "Большевички" открыт парк искусства

В нем представлены работы опытных и уже известных в Латвии художников, среди них – Айгарс Бикше, Эрикс Божис, Эвелина Дейчмане-Вида, Иварс Друлле, Рейнис и Криста Дзудзило, Даце Джериня, Андрис Эглитис, Ивета Лауре, Катрина Нейбурга, Янис Новикс, Кирилс Пантелеевс, Моника Пормале, Артурс Виртманис, Бригита Зелча-Аиcпуре. В парке искусства можно увидеть работы этих художников, которые создавались в ходе реализации различных художественных проектов в период последних 30 лет.

ФОТО: Маргарита Огольцева

"Бездомные" объекты искусства, которые заслуживают того, чтобы находиться в коллекции латвийского музея современного искусства, здесь оказываются извлечены из своего первоначального контекста и выставляются вместе, составляя полифоническое повествование о развитии истории латвийского искусства и актуализируя необходимость создания такого музея, заявили инициаторы проекта.

"Во время работы над этим проектом я вспоминала об экспозиции, куратором которой я была в 2007 году в тогдашнем выставочном пространстве Латвийского центра современного искусства – в зале корпусного цеха на Андрейсале и в проектном пространстве Ēdnīca. Эта выставка под названием "Передвижной музей" была своего рода приглашением обратить внимание на актуализировавшуюся в тот момент идею создания Музея современного искусства. Тогда известный архитектор Рем Колхас был приглашен сделать предварительные проектные эскизы для превращения исторической теплостанции Андрейсалы в такой музей. Латвийский центр современного искусства в это время предлагал подумать не только о здании, но и о видении, концепции планируемого музея и его коллекции.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, нельзя не обратить внимание на целый ряд параллелей – мы снова открываем выставку на заброшенной постиндустриальной городской территории и до сих пор задаем одни и те же вопросы.

ФОТО: Маргарита Огольцева

Когда в Латвии появится музей современного искусства? Каким он будет? Как формируется будущая музейная коллекция? Этот ожидающийся уже десятилетиями музей стал неким воображаемым образом, чем-то вроде узнаваемого героя сериала, который время от времени проскальзывает в кадре латвийской культурной политики. Поэтому для намеченной на это лето выставки на территории бывшей текстильной фабрики "Большевичка" и было выбрано название "Мобильный музей. Следующий сезон"", – описывает контекст грядущего события куратор выставки и директор LLMC Солвита Кресе.

Это масштабная экспозиция под открытым небом – музей без стен, который можно будет посетить индивидуально, следуя дигитально составленному маршруту выставки и подсказкам аудиогида.

ФОТО: Маргарита Огольцева

Актуализация темы будет вестись и с помощью публичной программы. В этом году публичные программы парка искусства "Мобильный музей. Следующий сезон" и фестиваля Survival Kit объединены под общим названием "Фиктивный музей" и его тематическими рамками. Таким образом создается иллюзорная структура музея, состоящая из отделов будущего и прошлого. Вопросы, находящиеся в ведении отдела будущего, будут рассматриваться в рамках серии дискуссий и мероприятий из шести эпизодов, запланированных в парке искусства.

В свою очередь, площадкой отдела прошлого музея станет публичная программа фестиваля Survival Kit 2021, в рамках которой пройдут дискуссии, авторские вечера художников, мероприятия процессуального искусства и образовательные события. Также предусмотрено участие послов искусства, однако то, насколько масштабно смогут быть реализованы мероприятия публичной программы, определит эпидемиологическая ситуация в период проведения выставки.