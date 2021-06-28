Министр: У вакцинированных и дальше никаких ограничений не будет

Заболеваемость Covid-19 в Латвии продолжает снижаться, кумулятивный двухнедельный показатель упал до 60, ограничения также ослабляются, но в то же время миру не дает покоя новый дельта-вариант, или индийский штамм, который распространяется все больше и больше и не позволяет расслабиться, вызывая опасения по поводу новой волны заболеваемости.

Между тем процесс вакцинации против вируса в Латвии завершили около полумиллиона человек, или 26,5% населения. Как повысить активность вакцинации в будущем и к чему быть готовыми осенью, рассказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

"Темпы вакцинации в течение праздничной недели снизились, но, надеюсь, сейчас они увеличатся, потому что для этого нет препятствий - в Латвии большой запас доз вакцин, нет недостатка в возможностях,

нужно просто перестать сомневаться, отложить предрассудки и глупости в Интернете",

- подчеркнул министр здравоохранения.

Чего ждать?

В настоящее время правительство не планирует принимать решение об отмене каких-либо ограничений, но, поскольку заболеваемость продолжает снижаться, такие варианты будут рассмотрены. Министр также упомянул, что может быть организована "вакцинная лотерея", "подобная азартной игре".

Павлютс подчеркнул, что для привитых и переболевших и далее никаких ограничений не будет.

Однако министр признал, что вряд ли удастся достичь того, чтобы к концу лета было вакцинировано 70% населения Латвии.

Ограничений для вакцинированных и переболевших людей по-прежнему не будет.