Футболисты сборной Латвии в майках Португалии - непрофессионализм или пусть болеют за кого хотят?

Казалось бы, что в этом такого, но это фото вызвало настоящую бурю обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи начали распространять эту фотографию в Twitter, осуждая футболистов.
По мнению многих комментаторов, это "недостойно и непрофессионально", так как футболисты являются действующими игроками национальной сборной Латвии, а не обычными фанатами.
Поведение футболистов охарактеризовали как "детское", а часть комментаторов была более груба в формулировках, написав, что это "жалкое зрелище" и игроков больше не должны вызывать в сборную Латвии.
Справедливости ради отметим, что были среди комментаторов и те, кто ничего криминального в этих фотографиях не увидел, отметив, что футболисты имеют право проводить отпуск и болеть за кого захотят.
Портал Sportacentrs пишет, что футболки сборной Португалии, которые видны на фото, Икауниекс и Ошс получили в 2017 году, когда сборная Латвии на стадионе "Сконто" встречалась с португальцами. Икауниексу досталась футболка Андре Силвы с 9-м номером, а Ошсу - Андре Гомеша с 15-м номером.
Интересно, что оба латвийских футболиста в том матче так и не вышли на поле, наблюдая за поражением сборной Латвии со скамейки запасных.