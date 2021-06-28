Футболисты сборной Латвии в майках Португалии - непрофессионализм или пусть болеют за кого хотят?

Казалось бы, что в этом такого, но это фото вызвало настоящую бурю обсуждений в социальных сетях. Многие пользователи начали распространять эту фотографию в Twitter, осуждая футболистов.

По мнению многих комментаторов, это "недостойно и непрофессионально", так как футболисты являются действующими игроками национальной сборной Латвии, а не обычными фанатами.

P - patrioti. Burvīgi redzēt ka Latvijas (!) izlases (!!) pamatsastāva (!!!) spēlētāji pozē citas izlases kreklos. Parunājiet man te tagad par “atdodu 100% par izlasi”, tūristi izlasē paliek par tūristiem arī citur. pic.twitter.com/5EupoZAQY5 — Edgars (@massbeat) June 27, 2021

Поведение футболистов охарактеризовали как "детское", а часть комментаторов была более груба в формулировках, написав, что это "жалкое зрелище" и игроков больше не должны вызывать в сборную Латвии.

Справедливости ради отметим, что были среди комментаторов и те, кто ничего криминального в этих фотографиях не увидел, отметив, что футболисты имеют право проводить отпуск и болеть за кого захотят.

Портал Sportacentrs пишет, что футболки сборной Португалии, которые видны на фото, Икауниекс и Ошс получили в 2017 году, когда сборная Латвии на стадионе "Сконто" встречалась с португальцами. Икауниексу досталась футболка Андре Силвы с 9-м номером, а Ошсу - Андре Гомеша с 15-м номером.