Чем Лукашенко будет расплачиваться с Путиным за политическую поддержку

Есть большая вероятность, что выставленный счет будет содержать большинство важных для Москвы пунктов вроде признания Крыма, военной базы и единого рубля.

Внимание Запада к Беларуси растет. Увы, в негативном плане

В течение последних дней сразу на нескольких международных мероприятиях чрезвычайной важности в той или иной степени затрагивалась ситуация в нашей стране и вокруг нее.

13 июня это произошло на саммите "Большой семерки", на следующий день - на саммите НАТО, еще через пару дней, пусть вскользь - на встрече президентов США и России. И везде, хотя и не всеми участниками, высказывалась глубокая обеспокоенность по поводу того, что белорусские власти продолжают нарушать права человека, фундаментальные свободы и международное право.

То есть "белорусский вопрос" находится в повестке дня если не всего мирового сообщества, то весьма влиятельной его части.

А затем за словами последовали дела.

21 июня вступил в силу четвертый пакет санкций Европейского союза по Беларуси. В санкционный список попали еще 78 человек: бизнесмены, прокуроры, судьи, милиционеры, военные и чиновники. Там же оказались восемь компаний, в том числе МАЗ и БелАЗ.

24 июня Брюссель одобрил еще и секторальные санкции, что грозит серьезными неприятностями уже для экономики в целом.

Каким будет ответ Минска?

Разумеется, комментарий Министерства иностранных дел Беларуси не заставил себя ждать. Правда, по обыкновению в нем преобладали эмоции, призывы "подумать о будущем" и абстрактные угрозы принять ответные меры.

Впрочем, некоторые из таких мер уже обозначал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. В частности, он рассуждал о вероятной приостановке взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Было также обещано, что "любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать".

И в этом плане у белорусских властей слова с делом не расходятся. Например, Литва сигнализирует о том, что столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов, проникающих из Беларуси. А наглядным примером положения дел с гражданским обществом является разгром крупнейшего информационного портала TUT.by.

Чисто экономические последствия санкций эксперты оценивают по-разному. Премьер-министр Роман Головченко допустил, что из-за санкций потери ВВП могут составить не более 2,9%.

Тоже, надо сказать, немало. Но на практике удар может оказаться еще болезненнее. Секторальные санкции затронут целый ряд важных областей - калийную, нефтяную и банковскую, включая запрет на выдачу новых кредитов, обращение ценных бумаг, предоставление инвестиционных услуг, а также сферу телекоммуникаций, табачное производство и экспорт оружия.

Выбор невелик

Правда, как заверил Макей, власть "сделает всё, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода". Что-то власти, конечно, предпримут, однако окажется ли этого достаточно, чтобы те самые люди восприняли свои потери как минимальные?