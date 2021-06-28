Пн, 28.06.2021
Я понимаю, на какие огромные жертвы пошел каждый в этой стране, и те из нас, кто устанавливают эти правила, должны их придерживаться. И поэтому я должен уйти в отставку. Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии
Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Британии

Коронавирус в Балтии: 15 новых случая в Литве, 15 - в Эстонии

Вакцинация. ФОТО: Kunal Mahto/ Shutterstock

За минувшие сутки в Литве выявлено 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики. В Эстонии - 15 новых случаев.

Литва

За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных теста (ПЦР) и 1622 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 31,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 689 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4381 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8900 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2180 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 15 (0,7%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 33,6 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.

За сутки в больницах не было открыто ни одной новой истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 34 пациентам, средний возраст госпитализированных - 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 76%.

В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 422 945 человек. Не менее одной дозы вакцины получило 50,8% совершеннолетнего населения.

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