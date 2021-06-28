Коронавирус в Балтии: 15 новых случая в Литве, 15 - в Эстонии
За минувшие сутки в Литве выявлено 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики. В Эстонии - 15 новых случаев.
За минувшие сутки в Литве выявлено 15 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в понедельник Департамент статистики. В Эстонии - 15 новых случаев.
Литва
За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных теста (ПЦР) и 1622 антигенных теста на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 31,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 689 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4381 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8900 смертей.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2180 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 15 (0,7%).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 33,6 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.
За сутки в больницах не было открыто ни одной новой истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 34 пациентам, средний возраст госпитализированных - 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 76%.
В Эстонии курс вакцинации от Covid-19 завершили 422 945 человек. Не менее одной дозы вакцины получило 50,8% совершеннолетнего населения.