Коронавирус в Балтии: 15 новых случая в Литве, 15 - в Эстонии

Литва

За минувшие сутки было проведено 1984 молекулярных теста (ПЦР) и 1622 антигенных теста на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 31,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 0,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 278 689 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4381 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8900 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2180 тестов на коронавирус, первичных позитивных результатов было 15 (0,7%).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 33,6 на 100 000 человек, доля первичных позитивных результатов - 1%.

За сутки в больницах не было открыто ни одной новой истории болезни Covid-19. Стационарное лечение требуется 34 пациентам, средний возраст госпитализированных - 68 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 26 человек, то есть 76%.