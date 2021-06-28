Пн, 28.06.2021
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Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину

Пять партий договорились о создании коалиции в Ропажской краевой думе

Ропажская краевая дума ФОТО: ropazi.lv

О создании коалиции в Ропажской краевой думе договорились пять партий. Об этом агентству LETA сообщила председатель думы Стопинского края Вита Паулане.

Коалиционное соглашение подписали 14 депутатов, избранных в новое Ропажское самоуправление от партии "Для развития Латвии", "Нового единства", Национального объединения, Союза зеленых и крестьян и Латвийского объединения регионов.

Как пояснила Паулане, поддержку работе коалиции выразила и партия "Согласие", которая не подписала коалиционное соглашение. Следовательно, коалицию могут поддержать 16 депутатов из 19 избранных в думу.

Два депутата от Новой консервативной партии и один от "Движения За" остаются вне коалиции.

Коалиция приняла решение председателем думы избрать Паулане. У нее будет два штатных заместителя - один от "Для развития Латвии", другой - от Национального объединения. В свою очередь, третий заместитель, который будет отвечать за вопросы сотрудничества с другими органами местного самоуправления, будет исполнять свои обязанности бесплатно, получая зарплату, как и другие депутаты.

Паулане объяснила агентству LETA, что она старалась создать максимально крупную коалицию. Чем больше депутатов в коалиции, тем лучше всему краю и его жителям.

Это особенно важно в то время, когда произойдет объединение краев, когда новым думам и так предстоит много работы. "Сейчас было бы неразумно тратить время на взаимные разногласия и ссоры", - добавила Паулане.

Как сообщалось ранее, партия "Для развития Латвии" в лице лидера Стопиньского края Паулане, победившей на муниципальных выборах в новом Ропажском крае, получила семь из 19 депутатских мест, свидетельствует информация, опубликованная на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего в Ропажскую краевую думу было избрано восемь списков политических сил, и четыре партии достигли очень схожих результатов на выборах. В результате выборов Ропажское самоуправление станет одним из самых раздробленных в Латвии.

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