Президент: политическое заявление о правах ЛГБТ, подписанное Кариньшем, не имеет юридической силы

Политик призвал принять во внимание контекст, подчеркнув, что было немало политических заявлений и что в письме, ставшем ответом на новый закон, принятый в Венгрии, который Европейская комиссия (ЕК) сочла дискриминационным по отношению к ЛГБТ, сама Венгрия не упоминается. Кроме того, как подчеркнул Левитс, политическое заявление на встрече министров по европейским делам подписали лидеры 17 государств-членов Европейского союза (ЕС), а не подписали лидеры десяти государств-членов ЕС.

Президент сказал, что если бы это письмо было юридическим, премьер-министр должен был бы получить соответствующее разрешение и выполнить определенную процедуру.

Левитс подчеркнул, что это вопрос позиции и его не нужно согласовывать заранее.

Уже сообщалось, что в четверг, 24 июня, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (JV) подписал от имени Латвии открытое письмо относительно нового закона Венгрии, который Европейская комиссия (ЕК) считает дискриминационным в отношении так называемых ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов).

Этот закон позволяет родителям самостоятельно решать, какое половое воспитание будут получать их дети, а также запрещает разъяснять несовершеннолетним, что такое гомосексуальность, небиологическая гендерная идентичность и смена пола.

В ответ на действия премьер-министра Национальное объединение (НО) отметило, что письмо, подписанное от имени Латвии, ранее не обсуждалось партнерами по коалиции, поэтому партия пригласит премьер-министра на совместное заседание правления НО и фракции Сейма, которое состоится в понедельник, 28 июня.

Уже сообщалось, что ЕС пригрозил Венгрии сокращением выплат в связи с новым законом, запрещающим молодым людям доступ к информации по так называемым вопросам ЛГБТИ.

"Венгерский законопроект - это позор", - заявила в среду, 23 июня, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я поручила своим ответственным уполномоченным подготовить письмо венгерским властям с выражением нашей озабоченности до вступления закона в силу", - отметила она.

Будапешт ответил, что заявления Ляйен "постыдны".

Уже сообщалось, что на встрече министров по европейским делам 13 стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Латвию, выразили обеспокоенность новым законом Венгрии и призвали ЕС обратиться в Суд ЕС против Будапешта.

Законопроект, одобренный парламентом Венгрии на прошлой неделе, запрещает образовательные программы и материалы, пропагандирующие гомосексуальность, небиологическую гендерную идентичность и смену пола среди несовершеннолетних.

Среди прочего закон запрещает молодым людям доступ к книгам и фильмам, изображающим сексуальные меньшинства.