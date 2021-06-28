Литва с 1 июля завершает карантинный режим в стране

Как заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис, меры поддержки пострадавшему бизнесу планируется оказывать и далее.

"Основная часть средств переносится из карантинного постановления в содержание экстремальной ситуации: большинство положений, предусматривающих меры и погранконтроль, регулирование хозяйственной деятельности, работы сектора государственных и административных услуг", – заявил министр.

"Не так много изменений в конкретных мерах, поскольку мы видим большие риски. У нас есть штамм "дельта", у нас есть замедляющийся процесс вакцинации – мы просто адаптируемся к правовому регулированию", – добавил он.

В решении об экстремальной ситуации предусмотрено, что паспорт возможностей может использоваться на крупных мероприятиях, где зрители могут наблюдать за мероприятием только с сидячих мест – на фестивалях, в местах массового скопления, концертах и прочих мероприятиях, а также в учреждениях здравоохранения.

Останется требование регистрироваться на мероприятие заранее, распространяя билеты электронным путем.

Без паспорта возможностей мероприятия могут проходить только при условиях заполнения не более 75% сидячих мест, а зрители должны только сидеть. В мероприятиях на открытом воздухе число зрителей не будет ограничиваться.

При проведении неформального обучения детей, в занятиях в закрытых помещениях могут участвовать не более 30 детей – эта норма будет действовать и в отношении групп в детских лагерях отдыха, исключение составляют случаи, когда все работники и дети переболели или привиты.

И далее будет запрещено посещение пациентов с Covid-19 в больницах - исключение составляют дети, больные в финальной стадии либо посетители, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививки.

В стране и далее сохраняется пограничный контроль, регулирование хозяйственной деятельности и оказания услуг.