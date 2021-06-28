В Зиепниеккалнсе откроется новый торговый комплекс, в котором будет магазин Lidl

Компания сообщила, что VPH Latvia реализует новый торговый центр в Зиепниеккалнсе около улиц Валдекю и Грауду, арендаторами которого будут торговые сети Lidl, Spirits&Wine, Apotheka, DinoZoo, Čili Pizza и Iecēnu delikateses. Общий объем инвестиций в новый торговый центр планируется в размере восьми миллионов евро. Строительные работы выполняет Mapri būve.

Торговый центр будет состоять из двух зданий - в одном разместится Lidl, а другое будет приспособлено под потребности остальных арендаторов. Общая площадь нового торгового центра составит около 5 000 кв. м. Планируется, что новый торговый центр откроется в конце 2021 года.

VPH Latvia развивает и управляет коммерческой недвижимостью для международных и местных арендаторов в странах Балтии и Белоруссии. Среди проектов, разработанных VPH Latvia в Латвии, - торговые центры Mežciems и Sāga, а также строящийся отель Hampton by Hilton рядом с аэропортом "Рига".

По информации Firmas.lv, оборот VPH Latvia в 2019 году составил 1,066 миллиона евро, а прибыль составила 191 412 евро. Финансовые данные за 2020 год еще не опубликованы. Компания зарегистрирована в июле 2016 года, ее уставный капитал составляет 2900 евро. Единственным владельцем компании является литовская компания VPH.