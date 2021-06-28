Видео ⟩ Полиция спасла собаку, которая осталась в перегретой машине: хозяйка с детьми ходила в зоопарк

Днем в воскресенье, 27 июня, сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Межапарк, где, по словам звонивших, в перегретой машине была оставлена собака, сообщила Рижская муниципальная полиция.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили звонивших, которые объяснили, что собака находилась в машине около двух часов.

Хотя в машине были чуть-чуть приоткрыты окна, было очевидно, что домашнему питомцу трудно находиться в салоне перегретой на солнце машины. Автомобиль стоял под прямыми солнечными лучами, и собака опрокинула стакан с водой, оставленный в салоне.

После обращения к специалистам ветеринарной клиники полиция выяснила, что животному опасно находиться в таких условиях более часа. Изначально полиция пыталась связаться с автовладельцем, в том числе через социальные сети.

Когда найти хозяев не удалось, на место были вызваны пожарные, чтобы спасти животное от перегрева.

Прибывшие спасатели разбили стекло машины и спасли собаку.

Сразу после этого питомца напоили и вывели на прогулку. Примерно через полчаса к месту происшествия пришла хозяйка собаки, которая объяснила, что была в зоопарке с детьми.

Женщина сказала, что она накрыла окна машины полотенцами, оставила стакан с питьевой водой, а окна машины были немного приоткрыты. Но полиция заявила, что этого явно недостаточно.