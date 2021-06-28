Серена Уильямс не выступит на Олимпийских играх в Токио

39-летняя Уильямс сомневалась в том, что примет участие в Олимпиаде уже в начале мая перед началом турнира в Риме. Американка отмечала, что до этого не провела ни одного дня без своей дочери Олимпии и это главная причина, почему она не хочет ехать в Японию.

"Меня нет в списке участников Олимпиады. Во всяком случае я об этом ничего не знаю. А если и есть, то моего имени там не должно быть. Я просто не хочу туда ехать. Может быть в другой раз. Простите", - ответила Серена Уильямс на вопрос об участии в Олимпиаде.

За время своей карьеры Серена Уильямс четыре раза брала золото Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (Лондон-2012) и три раза в паре с сестрой Винус.

Напомним, ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим также сообщили о том, что не выступят на предстоящей Олимпиаде. Кроме того, швейцарский теннисист Роджер Федерер обещал дать ответ об участии в Олимпиаде после Уимблдонского турнира.