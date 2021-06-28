Беларусь приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве"

Министерство также заявило, что запускает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. Мы глубоко сожалеем, что вынужденная приостановка действия соглашения отрицательно скажется на сотрудничестве с ЕС в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", говорится в заявлении министерства.

"В связи с беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси", глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель был вызван сегодня в МИД, сообщили в ведомстве. "Дипломат был проинформирован о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам".

Кроме того, Беларусь отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций", - указывается в заявлении.

Помимо этого, Беларусь в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер. При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают "ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода" в отношениях с Минском.