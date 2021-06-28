Пн, 28.06.2021
При этом я признаю, что в зале суда, и за его пределами присутствовала боль. И хотя боль отозвалась во всей стране, наиболее важно, что мы должны понять боль, которую испытывает семья Флойда. Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
Питер Кахилл, судья, который вынес приговор полицейскому Дереку Шовину
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В центре Лондона прогремел взрыв: начался пожар

ФОТО: AFP / Scanpix

В Лондоне у станции метро Elephant & Castle загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы, пишет РИА "Новости".

"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - сказано в Twitter службы.

На месте работают более 100 пожарных.

Как сообщает "Русская служба Би-Би-Си", пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

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По словам очевидцев, на месте пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв.

Причина возгорания пока не выяснена. Однако полиция исключила возможность теракта.

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