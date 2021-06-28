В центре Лондона прогремел взрыв: начался пожар
В Лондоне у станции метро Elephant & Castle загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы, пишет РИА "Новости".
В Лондоне у станции метро Elephant & Castle загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы, пишет РИА "Новости".
"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - сказано в Twitter службы.
На месте работают более 100 пожарных.
Как сообщает "Русская служба Би-Би-Си", пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.
По словам очевидцев, на месте пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв.
Причина возгорания пока не выяснена. Однако полиция исключила возможность теракта.
Jesus Christ, scenes from Elephant and Castle fire. #London pic.twitter.com/vrIzRSXUuM— Darren (@Darren94775262) June 28, 2021