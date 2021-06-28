В центре Лондона прогремел взрыв: начался пожар

"Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - сказано в Twitter службы.

На месте работают более 100 пожарных.

Как сообщает "Русская служба Би-Би-Си", пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.

По словам очевидцев, на месте пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв.