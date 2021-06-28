Пн, 28.06.2021
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Ли Николь, полузащитница футбольного клуба "Кристал Пэлас" о публикации секс-видео с ее участием

В Елгаве девушка включила сирену в машине, похожую на звуковой сигнал оперативных служб: штраф - 250 евро

ФОТО: zef art/Shutterstock

В понедельник, 28 июня, в Елгаве молодую женщину оштрафовали на 250 евро за использование сирены в своем автомобиле, которая похожа на звуковой сигнал оперативных служб, сообщила LETA представитель Государственной полиции Даце Калниня.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в Елгаве, на дороге Мейю, водитель автомобиля Volkswagen Golf ввел в заблуждение других водителей с помощью звукового сигнала, напоминающего сигнал оперативного транспорта. Когда автомобиль был остановлен, полиция обнаружила, что молодая девушка 2001 года рождения установила в своей машине сирену и громкоговоритель.

Полиция возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала водителя на 250 евро.

В полиции напоминают, что Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством, оборудованным специальным синим или красным маячком, звуковым сигналом, плафоном или световым контрольным сигналом, которые предназначены для оперативного транспорта и могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения.

В свою очередь, Закон о дорожном движении предусматривает, что за управление транспортным средством, оснащенным специальными устройствами, если транспортное средство не является оперативным транспортным средством, на водителя налагается штраф от 140 до 430 евро.

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