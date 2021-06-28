Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге

В воскресенье в Риге было выявлено 19 новых случаев Covid-19, а двухнедельный кумулятивный показатель в настоящее время составляет в столице 401 случай.

Наибольшее количество заразившихся Covid-19 за последние две недели зарегистрировано в Риге - 401, в Даугавпилсе - 84, в Елгаве - 33, а в Даугавпилсском крае - 30. При этом за последние 14 дней в 24 краях не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.

Расчеты агентства ЛЕТА, основанные на данных Центрального статистического управления (ЦСУ) о населении краев на начало 2021 года и данных SPKC за последние 14 дней о заболеваемости коронавирусом в самоуправлениях Латвии, показывают, что двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 60 случаев.

В 26 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.