В Риге за 12,2 млн евро построили штаб командования вооруженных сил Канады в Латвии

Новое здание штаб-квартиры является крупнейшим проектом канадских военных сил за рубежом за последние десятилетия, стоимость строительства которого достигла 18,5 миллиона канадских долларов (12 248 230 евро).

Здание было спроектировано латвийской компанией Citrus Solutions, а его строительство курировал генеральный подрядчик NewCom Construction. Обустроойство здания и установка коммуникаций производились специалистами вооруженных сил Канады.

Сегодня состоялось торжественное открытие здания.

В здании многонационального штаба будут размещаться солдаты контингента канадских вооруженных сил, которые в настоящее время находятся на территории объединенного штаба Национальных вооруженных сил, а также солдаты других стран-союзников, которые выполняют свои обязанности в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии.

При открытии недавно построенного здания штаб-квартиры полковник Жан-Франсуа Коден занял пост командира представительства Национальных вооруженных сил Канады в Латвии, заменив нынешнего командующего, полковника Эрика Лафоре.

Многонациональная боевая группа в Латвии, возглавляемая Канадой, состоит из более чем 1500 солдат из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на ротационной основе и участвую в учениях с Национальными вооруженными силами.

Целью создания и развертывания боевых групп усиленного присутствия НАТО является укрепление обороны Североатлантического союза. Торжественная церемония встречи боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии состоялась 19 июня 2017 года на базе в Адажи.