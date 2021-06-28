Испания обыграла Хорватию в овертаймах в матче с 8 голами
Сборная Хорватии потерпела поражение в 1/8 финала Евро-2020 от команды Испании и покинула турнир.
Сборная Хорватии потерпела поражение в 1/8 финала Евро-2020 от команды Испании и покинула турнир.
Хорваты вышли вперёд на 20-й минуте благодаря курьёзному автоголу испанской сборной - Педри отдал передачу голкиперу Унаи Симону практически с центра поля, но тот не сумел принять пас и мяч медленно закатился в дальний угол.
Этот гол стал девятым автоголом на Евро-2020. Столько же автоголов было забито за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы вместе взятые, информирует Opta.
На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счёт, а на 57-й минуте испанцы впервые в матче вышли вперёд благодаря точному удару головой Сесара Аспиликуэты. На 77-й минуте Ферран Торрес забил третий гол испанцев, но после этого хорваты не опустили руки и принялись спасать ситуацию.
Сначала на 85-й минуте в суматохе Мислав Оршич протолкнул мяч в ворота испанской сборной, а на третьей добавленной минуте Марио Пашалич замкнул навес в штрафную и сравнял счёт.
В овертайме нападающий сборной Испании Альваро Мората забил четвёртый гол в ворота Хорватии, а всего три минуты спустя Микель Ойярсабаль забил пятый и, как оказалось, последний гол в этом матче.
В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем матча Франция - Швейцария. Матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.
Расписание матчей 1/8 финала:
Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы состоятся 6 и 7 июля. Финал турнира пройдёт 11 июля в Лондоне.
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